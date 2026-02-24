US में सिख व्यक्ति की हत्या मामले में नया मोड़, पुलिस बोली- मारने तो किसी और को आए थे मगर...
अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे के बाहर 57 वर्षीय सिख व्यक्ति के अपहरण और हत्या की घटना ने पूरे समुदाय को परेशान कर दिया है। सैन जोकिन काउंटी के ट्रेसी शहर में 17 फरवरी को तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें एसयूवी में जबरन बैठा लिया। अवतार सिंह ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें जबरदस्ती ले गए। शाम को उनकी पत्नी काम से लौटीं तो छह महीने के तीन बच्चों को अकेला पाया, जिसके बाद उन्होंने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अवतार सिंह पिछले 23 वर्षों से गुरुद्वारा गुर नानक प्रकाश में हेड कुक के रूप में काम कर रहे थे। वह मंदिर परिसर में ही परिवार के साथ रहते थे।
अवतार सिंह सिख समुदाय में सच्चे और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। हाल ही में उनके समय से पहले जन्मे तीन बच्चों के घर लौटने पर लोगों ने खुशी मनाई थी। 20 फरवरी को नापा काउंटी के लेक बेरीएस्सा के पास उनका शव मिला, जो अपहरण स्थल से लगभग 100 मील दूर था। पुलिस ने मामले को हत्या के रूप में जांच शुरू की। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ पैट्रिक विथ्रो ने बताया कि यह कोई रैंडम या संयोगवश नहीं हुआ, बल्कि एक टारगेटेड हमला था। उन्होंने साफ किया कि अवतार सिंह टारगेट नहीं थे, बल्कि यह गलत पहचान का मामला लगता है।
क्या पहचान करने में हुई दिक्कत
पुलिस के मुताबिक, अपराधी किसी अन्य व्यक्ति को निशाना बनाने के बाद उन्हें गलती से उठा ले गए। अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हुई है और मौत का कारण भी जारी नहीं किया गया। हालांकि, ऑटोप्सी पूरी हो चुकी है। पुलिस ने कहा कि जांचकर्ता इस भयानक अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह घटना सिख समुदाय के लिए बेहद दुखद है, क्योंकि अवतार सिंह गुरुद्वारे के लंबे समय से सेवादार थे और परिवार अभी-अभी नई खुशी से गुजर रहा था।
अकेला पड़ गया परिवार
समुदाय के प्रवक्ता दीप सिंह ने कहा कि इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। परिवार अब अकेला पड़ गया है, जिसमें पत्नी और छोटे बच्चे शामिल हैं। गोफंडमी पर उनके लिए फंडरेजर शुरू किया गया है ताकि आर्थिक सहायता मिल सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन मोटिव अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यह घटना अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों, खासकर सिख समुदाय के लिए सुरक्षा की चिंता बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि यह कोई रैंडम अटैक नहीं था, इसलिए जांच में आगे के सुराग मिलने की उम्मीद है। समुदाय सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है।
