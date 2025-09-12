Kicked the severed head and threw it in the dustbin indian beheaded in america कटे हुए सिर पर मारी लात, कूड़ेदान में फेंका; अमेरिका में भारतीय के साथ यूं हुई हैवानियत, International Hindi News - Hindustan
अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की हत्या को लेकर बड़ी बातों का पता चला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सिर धड़ से अलग करने के बाद उसे लात मारी और फिर कूड़ेदान में फेंक दिया। 

Ankit Ojha पीटीआईFri, 12 Sep 2025 02:24 PM
अमेरिका के टेक्सास राज्य में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल प्रबंधक का उसकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम करने को लेकर कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक हत्या करने वाला शख्स तब तक वार करता रहा जब तक कि भारतीय मूल के शख्स का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ। वह इतने पर ही नहीं रुका। आरोपी ने सिर पर दो बार लात मारी और फिर उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

आपराधिक इतिहास वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मृत होटल प्रबंधक का सहकर्मी है। यह घटना बुधवार सुबह डलास के ‘डाउनटाउन सुइट्स’ होटल में हुई। डलास पुलिस विभाग के अनुसार, मूल रूप से कर्नाटक निवासी चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया की, उसके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) के साथ खराब वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई।

कोबोस कथित तौर पर उस समय आपा खो बैठा, जब नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उसकी बातों का अनुवाद करने को कहा। सीसीटीवी फुटेज में कोबोस को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया है।

पुलिस ने अदालत में एक हलफनामे में कहा कि इसके बाद पीड़ित होटल कार्यालय की ओर भागा, जहां उसकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटा मौजूद थे। नागमल्लैया की पत्नी और बेटे ने कई बार बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन कोबोस ने उन्हें धक्का दे दिया और हमला करता रहा। इसमें कहा गया है कि आरोपी ने नागमल्लैया पर फिर से हमला करने से पहले उसकी जेब से मोबाइल फोन आदि निकाल लिए और तब तक उस पर वार करता रहा जब कि उसका सिर ‘‘धड़ से अलग नहीं हो गया।’’

पुलिस ने बताया, ‘‘इसके बाद संदिग्ध ने नागमल्लैया के सिर को पार्किंग क्षेत्र में दो बार लात मारी और फिर उसे उठाकर कूडे़दान में डाल दिया।’’ उन्होंने कहा कि यह अपराध ‘‘सोच से परे’’ है। अगर कोबोस दोषी पाया जाता है तो उसे बिना पैरोल के उम्रकैद या मौत की सजा सुनायी जा सकती है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उसे फ्लोरिडा में कार चोरी के आरोप में दो बार गिरफ्तार किया जा चुका है और ह्यूस्टन में एक बच्चे के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। रिकॉर्ड में उस पर आव्रजन रोक का भी उल्लेख है।

अधिकारियों ने बताया कि क्यूबा निर्वासित करने के लिए उड़ानों की कमी के कारण कोबोस को इस वर्ष की शुरुआत में निगरानी में रहने की शर्त के साथ रिहा कर दिया गया था। ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह इस मामले पर कड़ी नज़र रख रहा है। दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम परिवार के संपर्क में हैं और हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है।’’

महावाणिज्य दूत डी. सी. मंजूनाथ ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दूतावास पीड़ित परिवार को अपनी ओर से पूरी सहायता प्रदान कर रहा है। दोस्तों और परिवार के बीच बॉब के नाम से मशहूर नागमल्लैया को उनके प्रियजनों ने श्रद्धांजलि दी।

उनके मित्रों ने कहा, ‘‘यह अकल्पनीय त्रासदी है और बेहद दर्दनाक घटना है।’’ नागमल्लैया के मित्र, परिवार और स्थानीय भारतीय पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

