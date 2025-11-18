Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi exposed the Pakistan government terror policy
फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, अपने ही मुल्क में आतंकी हमलों का ढोंग रच रही शरीफ सरकार?

फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, अपने ही मुल्क में आतंकी हमलों का ढोंग रच रही शरीफ सरकार?

संक्षेप: पाकिस्तान में एक प्रांत के मुख्यमंत्री ने शहबाज शरीफ की करतूतों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सोहेल अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान निजी फायदों के लिए क्षेत्र में जानबूझकर अस्थिरता बनाए रखना चाहते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 10:09 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का प्रेम जग जाहिर है। आतंकियों को पालने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान को लेकर हाल ही में वहां के एक प्रांत के मुख्यमंत्री ने बड़े खुलासे किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

के मुताबिक पड़ोसी देश पाकिस्तान इस हद तक गिर चुका है कि अपना निजी एजेंडा चलाने के लिए वहां के हुक्मरान खुद के लोगों के खिलाफ ही आतंकी हमले करवा रहे हैं। सोहेल अफरीदी ने सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि पाक सरकार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नकली आतंकवादी हमले रचती है और इससे सरकार को फायदा भी होता है।

टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सबसे अशांत क्षेत्रों में एक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार बनावटी आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दे रही है। अफरीदी ने आरोप लगाया है कि सरकार के कुछ शक्तिशाली गुट अस्थिरता बनाए रखकर फायदा उठाते हैं।

अफरीदी ने कहा, "71 सालों से पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में कभी शांति नहीं चाही। यह आतंकवाद पूरी तरह से मनगढ़ंत है। वे लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अपने हितों के अनुसार शांति का दुरुपयोग करते हैं।" अफरीदी ने आगे कहा कि हाल ही में शांति के लिए बैठक के लिए आए लोगों के अपहरण से पता चलता है कि पाकिस्तान लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने के बजाय अपने एजेंडे के मुताबिक आतंकवाद का ढोंग रच रही है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में समय से पहले फटा बम और उड़ गया आतंकी, कौन था?
ये भी पढ़ें:नूर खान से जकोबाबाद तक… भारतीय स्ट्राइक के निशान अभी भी नहीं मिटे; मरम्मत जारी

सोहेल अफरीदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा से सटे इस प्रांत में लगातार आतंकी हमलों से क्षेत्र दहला हुआ है। पाकिस्तान ने इन हमलों के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और बार बार जंग उकसाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो हमलों का दोष भारत पर मढ़ते नजर आए। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Pakistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।