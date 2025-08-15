Khalistanis re creating a ruckus on the streets of Australia Indian independence day celebration खालिस्तानियों को चुभ रही भारत की आजादी, अब ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर मचाया उत्पात, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Khalistanis re creating a ruckus on the streets of Australia Indian independence day celebration

खालिस्तानियों को चुभ रही भारत की आजादी, अब ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर मचाया उत्पात

मेलबर्न में कॉन्सुल जनरल के बाहर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दौरान कुछ खालिस्तान समर्थक वहां झंडा लेकर पहुंचे और परसर में जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई थी कि पुलिस को हरकत में आना पड़ा और स्थिति काबू करनी पड़ी।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 01:56 PM
share Share
Follow Us on
खालिस्तानियों को चुभ रही भारत की आजादी, अब ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर मचाया उत्पात

कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी खालिस्तान समर्थकों के भारतीयों को परेशान करने के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा घटना मेलबर्न की है। खबर है कि भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में जमकर उत्पात मचाया गया है। इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। खास बात है कुछ दिन पहले ही मेलबर्न में हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेलबर्न में कॉन्सुल जनरल के बाहर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दौरान कुछ खालिस्तान समर्थक वहां झंडा लेकर पहुंचे और परसर में जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई थी कि पुलिस को हरकत में आना पड़ा और स्थिति काबू करनी पड़ी।

मंदिर बने निशाना

मेलबर्न में हिंदू मंदिर की दीवारों में नफरती नारे लिख दिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया चैप्टर के हिंदू परिषद के प्रमुख मकरंद भागवत ने मंदिर पर हमले की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, 'हमारे मंदिर शांति, भक्ति, पवित्रता और एकता के स्थल हैं। यहां तोड़फोड़ होना हमारी पहचान, हमारी पूजा के अधिकार और धर्म की आजादी पर हमले जैसा लगता है।'

आयरलैंड में बनाया जा रहा भारतीय को निशाना

आयरलैंड में पिछले कुछ हफ्तों में भारतीयों को निशाना बनाकर हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। कनाडा में एक भारतीय दंपति के उत्पीड़न को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है।

भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने आयरलैंड में भारतीय नागरिकों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा उक्त यूरोपीय देश के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा, 'आयरलैंड में भारतीय नागरिकों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। हमने इस मामले को डबलिन में आयरिश अधिकारियों के साथ-साथ नयी दिल्ली स्थित दूतावास के समक्ष भी पुरजोर तरीके से उठाया है।'

Khalistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।