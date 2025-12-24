Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Khaleda Zia Son Tarique Rahman may be Bangladesh Next Prime Minister Returning after 17 Years London 50 Lakh Supporters
तो बांग्लादेश लौट रहे अगले प्रधानमंत्री? 17 साल लंदन में रहे, अब 50 लाख लोग करने जा रहे स्वागत

तो बांग्लादेश लौट रहे अगले प्रधानमंत्री? 17 साल लंदन में रहे, अब 50 लाख लोग करने जा रहे स्वागत

संक्षेप:

60 साल के रहमान, लंबे समय से बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कई राजनैतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आम चुनाव में बीएनपी सबसे आगे रहने वाली है और वे अगले पीएम होंगे।

Dec 24, 2025 02:41 pm ISTMadan Tiwari रॉयटर्स, ढाका
मोहम्मद यूनुस राज में बांग्लादेश में हालात खराब हो चुके हैं। अब सभी को अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव का इंतजार है, जिसके बाद पड़ोसी देश को नई सरकार मिलेगी। इसी चुनाव के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के बाद बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। बीएनपी का लक्ष्य लंदन से 17 साल बाद लौट रहे रहमान के लिए आयोजित रैली में 50 लाख लोगों को इकट्ठा करने का है। यह शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है, रहमान फरवरी में होने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए एक प्रमुख और मजबूत दावेदार के रूप में रहमान उभर रहे हैं।

60 साल के रहमान, लंबे समय से बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कई राजनैतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आम चुनाव में बीएनपी सबसे आगे रहने वाली है। लंदन से रहमान की वापसी ऐसे समय हो रही है, जब पिछले साल छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह में उनकी कट्टर दुश्मन, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद उनकी बीएनपी पार्टी का दबदबा बढ़ रहा है। संक्षिप्त अंतरिम सरकारों को छोड़कर, 1991 से खालिदा जिया और शेख हसीना बारी-बारी से सत्ता में रही हैं।

अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के दिसंबर के एक सर्वे से पता चलता है कि बीएनपी सबसे ज्यादा संसदीय सीटें जीतने की राह पर है। वहीं, इस रेस में इस्लामी जमात-ए-इस्लामी पार्टी भी है। हसीना की अवामी लीग पार्टी, जिसे चुनाव से रोक दिया गया है, ने अशांति फैलाने की धमकी दी है, जिससे कुछ लोगों को डर है कि यह वोटिंग को खतरे में डाल सकता है। रहमान का लौटने का फैसला राजनीतिक घटनाक्रम और निजी परिस्थितियों दोनों के कारण है। उनकी मां कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसके कारण पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उन्हें तुरंत घर लौटना पड़ा।

बीएनपी बोली- निर्णायक राजनीतिक क्षण

बीएनपी के नेताओं ने कहा कि वे राजधानी में एक अभूतपूर्व रैली की तैयारी कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य एयरपोर्ट से स्वागत स्थल तक के रास्ते में 50 लाख से ज्यादा समर्थकों को इकट्ठा करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रुहुल कबीर रिजवी ने कहा, यह एक निर्णायक राजनीतिक क्षण होगा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अधिकारियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। रहमान 2008 से लंदन में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश में कई आपराधिक मामलों में सजा हुई थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हसीना की हत्या की साजिश से जुड़ा एक मामला शामिल था। हालांकि, हसीना को हटाए जाने के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, जिससे उनके लौटने में आ रही कानूनी रुकावटें दूर हो गईं। बीएनपी अधिकारियों ने कहा कि वह अपनी मां से मिलने से पहले सीधे एयरपोर्ट से रिसेप्शन वाली जगह पर जाएंगे।

युवा पार्टी ने उनके लौटने का स्वागत किया

रहमान की वापसी ऐसे समय में हो रही है, जब लगभग 17 करोड़ से अधिक आबादी वाला बांग्लादेश नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत एक संवेदनशील चुनावी दौर में प्रवेश कर रहा है। इस चुनाव को लगभग दो साल की उथल-पुथल के बाद राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है, जहां रहमान की वापसी बीएनपी की शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जुटाने की क्षमता और अंतरिम प्रशासन के सत्ता के विश्वसनीय हस्तांतरण के वादे की परीक्षा लेगी। हालांकि, सरकार ने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव का वादा किया है, लेकिन हाल ही में मीडिया संस्थानों पर हुए हमलों और छिटपुट हिंसा ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

Bangladesh

