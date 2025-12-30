Hindustan Hindi News
खालिदा जिया का क्या था भारत कनेक्शन, तीन देशों की रहीं नागरिक; कैसे हुई राजनीति में एंट्री

खालिदा जिया ने भारत, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी। बांग्लादेश की वह शीर्ष नेता बनीं और वह ऐसी पहली महिला रहीं। खालिदा जिया का परिवार बंटवारे के बाद दिनाजपुर चला गया था। उनका जन्म इसी जिले के जलपाईगुड़ी में हुआ था, यह जिला भी बंट गया था।

Dec 30, 2025 09:47 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें शेख हसीना की तुलना में भारत विरोधी बांग्लादेशी नेता माना जाता रहा है, लेकिन उनका इंडिया से गहरा कनेक्शन था। कम ही लोगों को यह जानकारी होगी कि उनका जन्म आज के पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भारत के राज्य जलपाईगुड़ी में 1945 में हुआ था। तब यह दिनाजपुर जिले का ही हिस्सा था और भारत संयुक्त था। बंटवारा नहीं हुआ था और बंगाल भी एक था। बंटवारे के बाद ही भारतीय हिस्से वाले राज्य को पश्चिम बंगाल का नाम मिला। वहीं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और फिर 16 दिसंबर 1971 को आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया।

इस तरह खालिदा जिया ने भारत, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी। बांग्लादेश की तो वह शीर्ष नेता तक बनीं और वह ऐसी पहली महिला रहीं, जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची थीं। खालिदा जिया का परिवार बंटवारे के बाद दिनाजपुर चला गया था। उनका जन्म इसी जिले के जलपाईगुड़ी में हुआ था, लेकिन विभाजन में जिला भी बंटा और वह सीमा के उस पार पहुंच गईं। उनकी पढ़ाई भी दिनाजपुर के ही मिशनरी स्कूल और फिर गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। 1991 के बाद से तीन बार खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश का नेतृत्व किया था।

पति जिया-उर-रहमान के कत्ल के बाद हुई राजनीति में ऐक्टिव

उनकी शादी जिया-उर-रहमान से हुई थी, जो राष्ट्रपति रहे थे और उनका 1981 के तख्तापलट के दौरान कत्ल हो गया था। इसके बाद लगातार 9 सालों तक सैन्य शासन बांग्लादेश में रहा और फिर 1991 में खालिदा जिया ने ही देश की बागडोर संभाली। एक उथल-पुथल भरे देश में बतौर महिला पीएम उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। हालांकि शेख हसीना के मुकाबले उनका रुख भारत के प्रति थोड़ा ठंडा था। खालिदा जिया की राजनीति में अपने पति की मृत्यु से पहले से ही दिलचस्पी रही थी। फिर पति के निधन के बाद तो वह ऐक्टिव राजनीति में आ ही गईं। उन्होंने बांग्लादेश में जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद के सैन्य शासन को खत्म करने के लिए 7 दलों का एक गठबंधन खड़ा किया था।

7 बार हिरासत में ली गईं जिया, पर इरादों से कभी डिगीं नहीं

खालिदा जिया को 1983 से 1990 के बीच 7 बार हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि वह अपने रुख पर अडिग रही थीं और 1986 के चुनावों का बायकॉट भी किया था। उन्होंने जब 1991 में सत्ता संभाली तो बांग्लादेश में संसदीय व्यवस्था लागू की। इसके अलावा साफ-सुथरे चुनाव के मकसद से अंतरिम सरकार के गठन की व्यवस्था भी बनाई गई। हालांकि उनका 2001 से 2006 के दौरान का कार्यकाल काफी विवादित रहा था। इसके अलावा उनके बेटे तारिक रहमान भी गलत कारणों से चर्चा में रहे थे। अब वह 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। यही नहीं बदले हालातों में उन्हें बांग्लादेश के आने वाले पीएम के तौर पर भी देखा जा रहा है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
