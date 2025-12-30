खालिदा जिया का क्या था भारत कनेक्शन, तीन देशों की रहीं नागरिक; कैसे हुई राजनीति में एंट्री

संक्षेप: खालिदा जिया ने भारत, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी। बांग्लादेश की वह शीर्ष नेता बनीं और वह ऐसी पहली महिला रहीं। खालिदा जिया का परिवार बंटवारे के बाद दिनाजपुर चला गया था। उनका जन्म इसी जिले के जलपाईगुड़ी में हुआ था, यह जिला भी बंट गया था।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें शेख हसीना की तुलना में भारत विरोधी बांग्लादेशी नेता माना जाता रहा है, लेकिन उनका इंडिया से गहरा कनेक्शन था। कम ही लोगों को यह जानकारी होगी कि उनका जन्म आज के पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भारत के राज्य जलपाईगुड़ी में 1945 में हुआ था। तब यह दिनाजपुर जिले का ही हिस्सा था और भारत संयुक्त था। बंटवारा नहीं हुआ था और बंगाल भी एक था। बंटवारे के बाद ही भारतीय हिस्से वाले राज्य को पश्चिम बंगाल का नाम मिला। वहीं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और फिर 16 दिसंबर 1971 को आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया।

इस तरह खालिदा जिया ने भारत, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी। बांग्लादेश की तो वह शीर्ष नेता तक बनीं और वह ऐसी पहली महिला रहीं, जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची थीं। खालिदा जिया का परिवार बंटवारे के बाद दिनाजपुर चला गया था। उनका जन्म इसी जिले के जलपाईगुड़ी में हुआ था, लेकिन विभाजन में जिला भी बंटा और वह सीमा के उस पार पहुंच गईं। उनकी पढ़ाई भी दिनाजपुर के ही मिशनरी स्कूल और फिर गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। 1991 के बाद से तीन बार खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश का नेतृत्व किया था।

पति जिया-उर-रहमान के कत्ल के बाद हुई राजनीति में ऐक्टिव उनकी शादी जिया-उर-रहमान से हुई थी, जो राष्ट्रपति रहे थे और उनका 1981 के तख्तापलट के दौरान कत्ल हो गया था। इसके बाद लगातार 9 सालों तक सैन्य शासन बांग्लादेश में रहा और फिर 1991 में खालिदा जिया ने ही देश की बागडोर संभाली। एक उथल-पुथल भरे देश में बतौर महिला पीएम उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। हालांकि शेख हसीना के मुकाबले उनका रुख भारत के प्रति थोड़ा ठंडा था। खालिदा जिया की राजनीति में अपने पति की मृत्यु से पहले से ही दिलचस्पी रही थी। फिर पति के निधन के बाद तो वह ऐक्टिव राजनीति में आ ही गईं। उन्होंने बांग्लादेश में जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद के सैन्य शासन को खत्म करने के लिए 7 दलों का एक गठबंधन खड़ा किया था।