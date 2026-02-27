कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नेपाल में त्रिकोणात्मक हुआ मुकाबला, किन-किनके बीच सीधी टक्कर
Nepal Parliamentary Election: पिछले साल नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों ने देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर युवाओं की हताशा को उजागर किया था, जहां लगभग 20 फीसदी युवा बेरोजगार हैं।
Nepal Parliamentary Election: पड़ोसी देश नेपाल में पांच मार्च को होने वाले राष्ट्रव्यापी चुनावों मेंसप्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे तीन प्रमुख उम्मीदवारों में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह, नेपाली कांग्रेस के युवा नेता गगन थापा और पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली शामिल हैं। यह चुनाव पिछले साल हुए 'जेन जेड' के विरोध प्रदर्शन के कारण के. पी. शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद हो रहा है। चुनाव में विजयी होने वाला उम्मीदवार देश का 16वां प्रधानमंत्री बनेगा, जो 2008 में राजशाही की समाप्ति के बाद से जारी राजनीतिक अस्थिरता को रेखांकित करता है।
पिछले साल नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों ने देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर युवाओं की हताशा को उजागर किया था, जहां लगभग 20 फीसदी युवा बेरोजगार हैं। इस चुनाव के जरिये संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को भी चुना जाना है। बालेंद्र शाह, जिन्हें 'बालेन' नाम से जाना जाता है, चुनाव प्रचार के दौरान एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरने के बाद प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वह 2022 में राजधानी काठमांडू के महापौर चुने गए थे। बाद में, उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (NIP) की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए महापौर का पद छोड़ दिया था।
गीतों के जरिये दिलों में बनाई जगह
35 वर्षीय शाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बाद में अपने गीतों के जरिये लोगों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने संगीत का उपयोग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए किया। शाह ने काठमांडू के मेयर का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता, जिसमें उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति जनता के बढ़ते आक्रोश का फायदा उठाया। अवैध रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने, शहर की गंभीर कचरा समस्या से निपटने और सड़कों के चौड़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रशंसा हुई, लेकिन साथ ही कोई ठोस योजना या पूर्व सूचना के बिना मकानों को ध्वस्त करने का आदेश देने के लिए उनकी आलोचना भी हुई। उन्होंने पिछले सप्ताह पश्चिमी नेपाल में अपने समर्थकों से कहा, "हमारा एजेंडा यह है कि जिन गरीबों के पास पैसे नहीं हैं, उन्हें पूरी शिक्षा मिले। जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। यही हमारा एजेंडा है।''
नेपाली कांग्रेस के युवा नेता हैं गगन थापा
प्रधानमंत्री पद के एक अन्य दावेदार गगन थापा हैं, जो नेपाली कांग्रेस के युवा नेता हैं। नेपाली कांग्रेस देश की सबसे पुरानी प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, जिसके भारत से घनिष्ठ संबंध हैं। नेपाली कांग्रेस में लंबे समय से लोकप्रिय चेहरा रहे 49 वर्षीय थापा को इस साल की शुरुआत तक पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन पार्टी में बगावत करने और इसके प्रमुख चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए उनकी राह तैयार हो गई।
केपी शर्मा ओली भी मैदान में डटे हैं
नेपाली कांग्रेस एक लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है, लेकिन वह पिछली गठबंधन सरकार का हिस्सा थी जिसे सितंबर में 'जेन जेड' के विद्रोह के कारण सत्ता से बाहर होना पड़ा था। थापा का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता पांच साल के भीतर नेपाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और सरकार को पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरे प्रमुख दावेदार केपी शर्मा ओली हैं, जो विवादास्पद लेकिन प्रमुख कम्युनिस्ट नेता हैं। पिछले साल हुए 'जेन जेड' के विद्रोह के कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।'जेन जेड' उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
