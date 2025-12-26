Hindustan Hindi News
नेपाल में सुरीली होगी सियासत? जोड़-तोड़ में जुटा रैपर; क्या आम चुनाव में गलेगी दाल

संक्षेप:

Dec 26, 2025 09:46 pm ISTDeepak Mishra भाषा, काठमांडू
काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले उभरती राजनीतिक ताकतों का संभावित गठबंधन बनाने के लिए परामर्श शुरू कर दिया है। ऐसी अटकलें हैं कि वह युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पैंतीस वर्षीय बालेंद्र शाह 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ने और जीतने से पहले एक लोकप्रिय रैपर थे।

बालेन के नाम से मशहूर मेयर ने ‘देश विकास पार्टी’ (डीबीपी) नाम से एक नयी राजनीतिक पार्टी पंजीकृत कराई थी। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार, अब वह राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होकर एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत खड़ी करने की कोशिश करेंगे, जो पहले से स्थापित बड़े राजनीतिक दलों की जगह ले सके। इस साल की शुरुआत में के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने वाले ‘जेन जेड’ आंदोलन के दौरान बालेन ने हालांकि पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया।

काठमांडू के महापौर से गुरुवार को मुलाकात करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टरई के अनुसार, ऐसा लगता है कि बालेन अब राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और वह नयी पीढ़ी के युवाओं सहित सभी नई राजनीतिक ताकतों को एक मोर्चे पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेयर बालेन आम चुनाव से पहले देश विकास पार्टी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं और उनके हालिया कदम नयी राजनीतिक ताकतों को एकजुट करने तथा बड़े दलों को चुनौती देने के लिए एक एकल राजनीतिक मोर्चा बनाने पर केंद्रित रहे हैं।

