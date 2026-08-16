पीओके में 'दिखावटी चुनाव' को कश्मीरियों ने ठुकराया, कई पोलिंग बूथों पर ZERO मतदान

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चुनाव बहिष्कार के आह्वान के बीच कई पोलिंग स्टेशनों पर कथित तौर पर एक भी वोट नहीं पड़ा। पोलिंग स्टाफ और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे, लेकिन मतदाता दूर रहे।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर विरोध के बीच कई पोलिंग स्टेशनों पर बहुत ही कम मतदान होने की खबर है। बताया जा रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के बहिष्कार के आह्वान के बीच कुछ बूथों पर कथित तौर पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। पोलिंग स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर मतदाता नजर नहीं आए।

रिपोर्ट के मुताबिक, नौ पोलिंग बूथों में से कम से कम तीन पर शून्य मतदान हुआ। बाग-2, मलोट और बारा बारी समेत कई मतदान केंद्रों पर पोलिंग स्टाफ और सुरक्षा बल मौजूद रहे, लेकिन मतदाताओं की संख्या बेहद कम रही या बिल्कुल नहीं पहुंची। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के मुताबिक, कुछ मतदान केंद्रों के आसपास की सड़कें भी ज्यादातर खाली दिखाई दीं और मतदाता घर से बाहर ही नहीं निकले।

तो JAAC के बहिष्कार का है असर? बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम JAAC की ओर से चुनाव बहिष्कार के आह्वान के बीच सामने आया है। खासकर पुंछ और बाग क्षेत्रों में चुनावी व्यवस्था और स्थानीय प्रतिनिधित्व को लेकर विरोध तेज होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय लोगों ने चुनावी प्रक्रिया को कथित तौर पर 'ड्रामा' और 'दिखावा' करार दिया है। उनका कहना है कि राजनीतिक दल स्थानीय समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने के बजाय सत्ता और विशेष राजनीतिक लाभ हासिल करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

काले झंडे लहराते दिखे लोग खबर है कि कई जगहों पर लोगों को मतदान करने के बजाय काले झंडे लहराते और मतदान केंद्रों के आसपास विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। मतदाताओं की गैर-मौजूदगी के कारण कुछ पोलिंग स्टाफ को लंबे समय तक खाली बैठना पड़ा। हालांकि, जिन बूथों पर शून्य मतदान की खबर सामने आई है, वे केवल विशिष्ट मतदान केंद्र हैं। इससे पूरे पीओके में पूर्ण चुनावी बहिष्कार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अन्य मतदान केंद्रों पर मतदान होने की भी खबर है और अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में काफी अंतर रहा।

जेएएसी क्यों कर रहा विरोध प्रदर्शन? बता दें कि जेएएसी के विरोध के पीछे पीओके की चुनावी व्यवस्था में बदलाव की मांग भी प्रमुख मुद्दा बताई जा रही है। संगठन पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों का भी विरोध कर रहा है। समर्थकों का तर्क है कि ऐसी व्यवस्था स्थानीय मतदाताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है।