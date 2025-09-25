कश्मीर की बेटी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, खोले आतंकवाद के सारे राज

कश्मीर की एक बेटी के रूप में तस्लीमा अख्तर ने 11 अप्रैल 1999 की दर्दनाक यादें ताजा कर दीं, जब केवल 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई को स्थानीय उग्रवादियों तथा पाकिस्तानी आतंकियों के संयुक्त हमले में अपहरण होते हुए देखा।

कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पीड़ित तस्लीमा अख्तर ने विश्व समुदाय से मार्मिक अपील की है। उन्होंने अपने बचपन की भयावह घटनाओं और जम्मू-कश्मीर में असंख्य परिवारों द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से झेली जा रही निरंतर पीड़ा को बयां किया। कश्मीर की एक बेटी के रूप में उन्होंने 11 अप्रैल 1999 की दर्दनाक यादें ताजा कर दीं, जब केवल 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई को स्थानीय उग्रवादियों तथा पाकिस्तानी आतंकियों के संयुक्त हमले में उठते हुए देखा। उनके पिता को क्रूर यातनाओं के बाद रिहा किया गया, जबकि भाई को सात दिनों तक बंधक रखा गया।

उन्होंने आगे बताया कि इस आघात ने पूरे परिवार को अपना पैतृक घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भावुक स्वर में उन्होंने कहा कि उस क्षण से मेरा बचपन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कार्यकर्ता ने आगे खुलासा किया कि घाटी में व्याप्त आतंकवाद की इस लहर ने उनके दस सहपाठियों को अनाथ कर दिया। दर्द भरी आवाज में उन्होंने कहा कि वे बच्चे, जो स्कूल में मेरे साथ खेलते-कूदते थे, वे अपने माता-पिता से अलग हो गए; उनकी जिंदगी की शुरुआत ही बर्बाद हो गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विपत्तियां व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि कश्मीर के आतंक प्रभावित लोगों के साझा दर्द का है।

उन्होंने पिछले तीन दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा क्षेत्र को कैसे तबाह किया गया, इसका उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की हत्याएं, कार्यस्थलों पर प्रवासी श्रमिकों पर हमले, मस्जिदों और मंदिरों में नमाज या पूजा कर रहे लोगों पर प्रहार, और कश्मीरी पंडितों जैसे समुदायों का सम्पूर्ण विस्थापन। उन्होंने तत्काल वैश्विक हस्तक्षेप की मांग करते हुए तीन प्रमुख मांगें रखीं।