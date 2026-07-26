पाकिस्तान की असली समस्या कश्मीर नहीं; अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया भारत से क्यों भिड़ता है जिन्ना का देश

अमेरिकी एक्सपर्ट फेयर के अनुसार, पाकिस्तान की असली चिंता केवल कश्मीर नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत का बढ़ता प्रभाव है। उनका मानना है कि यदि कश्मीर विवाद का समाधान भी हो जाए, तो भी पाकिस्तान भारत से भिड़ना बंद नहीं करेगा।

पूरा देश 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह अवसर केवल 1999 के उस ऐतिहासिक सैन्य संघर्ष की याद नहीं दिलाता, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और नियमित सेना के तत्वों को कारगिल की बर्फीली चोटियों से खदेड़कर देश की संप्रभुता की रक्षा की थी, बल्कि यह भारत-पाकिस्तान संबंधों के लंबे, जटिल और अक्सर तनावपूर्ण इतिहास की भी याद दिलाता है। पिछले सात दशकों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सैन्य कार्रवाइयों, सीमा पार आतंकवाद, विश्वासघात और रणनीतिक धोखे के कारण ये प्रयास बार-बार विफल होते रहे। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच गहरा और स्थायी अविश्वास पैदा हो गया है, जो आज भी द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है।

अब इसी ऐतिहासिक और समकालीन पृष्ठभूमि में अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ क्रिस्टीना फेयर ने जो कहा है कि उसे हर किसी को जानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान का लगातार टकराव केवल कश्मीर मुद्दे तक सीमित नहीं है। कश्मीर दोनों देशों के बीच लंबे संघर्ष का एक प्रमुख पहलू जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की असली और गहरी समस्या इससे कहीं आगे जाती है।

क्या है पाकिस्तान की असली समस्या? क्रिस्टीना फेयर के अनुसार, पाकिस्तान की असली चिंता 'सिर्फ कश्मीर' नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत का निरंतर बढ़ता आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभाव है। भारत की अर्थव्यवस्था का तेज विकास, उसकी सैन्य क्षमता का आधुनिकीकरण, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती भूमिका और क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। फेयर का मानना है कि अगर कश्मीर विवाद का कोई स्थायी समाधान भी निकल आए, तो भी पाकिस्तान भारत के साथ टकराव की नीति को पूरी तरह नहीं छोड़ेगा।

इस दौरान उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कश्मीर का कल हल हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान भारत से भिड़ना बंद कर देगा? क्रिस्टीना फेयर के अनुसार इसका जवाब एक बड़ा और स्पष्ट 'नहीं' है। उनका तर्क है कि पाकिस्तान की सुरक्षा स्थापना और सैन्य प्रतिष्ठान भारत को एक अस्तित्वगत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। कश्मीर केवल उस व्यापक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक प्रतीक और उपकरण है, जिसका उपयोग भारत की बढ़ती ताकत को संतुलित करने और चुनौती देने के लिए किया जाता है।

1971 का युद्ध और पाकिस्तान की छवि क्रिस्टीना फेयर ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पाकिस्तान के आधिकारिक और सैन्य नैरेटिव की ओर ध्यान दिलाया। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को निर्णायक सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। उस युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा गंवा दिया। यह घटना पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक त्रासदी मानी जाती है।

फिर भी, फेयर के अनुसार, पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान और आधिकारिक प्रचार तंत्र आज भी इस हार को पूरी तरह स्वीकार करने से इनकार करता है। पाकिस्तान खुद को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करता है जो दक्षिण एशिया में भारत की बढ़त को चुनौती देने वाली एकमात्र प्रभावी शक्ति है। फेयर ने इस विरोधाभास को रेखांकित करते हुए कहा कि 1971 की लड़ाई हारने और देश का आधा हिस्सा गंवाने के बाद भी पाकिस्तान का दावा है कि वह हारा नहीं है और दक्षिण एशिया में भारत की बढ़त को चुनौती देने वाली अकेली ताकत वही है।

शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना यह नैरेटिव पाकिस्तान की सैन्य पहचान और उसकी रणनीतिक सोच का केंद्र बना हुआ है। इसके माध्यम से पाकिस्तान अपनी सेना को राष्ट्र की रक्षा करने वाली अंतिम शक्ति के रूप में स्थापित करता है और भारत विरोधी रुख को अपने अस्तित्व का आधार बनाता है। कश्मीर इस नैरेटिव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह केवल एक हिस्सा है। असली लक्ष्य भारत को क्षेत्रीय महाशक्ति बनने से रोकना और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना है।