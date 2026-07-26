Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकिस्तान की असली समस्या कश्मीर नहीं; अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया भारत से क्यों भिड़ता है जिन्ना का देश

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अमेरिकी एक्सपर्ट फेयर के अनुसार, पाकिस्तान की असली चिंता केवल कश्मीर नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत का बढ़ता प्रभाव है। उनका मानना है कि यदि कश्मीर विवाद का समाधान भी हो जाए, तो भी पाकिस्तान भारत से भिड़ना बंद नहीं करेगा।

पूरा देश 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह अवसर केवल 1999 के उस ऐतिहासिक सैन्य संघर्ष की याद नहीं दिलाता, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और नियमित सेना के तत्वों को कारगिल की बर्फीली चोटियों से खदेड़कर देश की संप्रभुता की रक्षा की थी, बल्कि यह भारत-पाकिस्तान संबंधों के लंबे, जटिल और अक्सर तनावपूर्ण इतिहास की भी याद दिलाता है। पिछले सात दशकों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सैन्य कार्रवाइयों, सीमा पार आतंकवाद, विश्वासघात और रणनीतिक धोखे के कारण ये प्रयास बार-बार विफल होते रहे। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच गहरा और स्थायी अविश्वास पैदा हो गया है, जो आज भी द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है।

अब इसी ऐतिहासिक और समकालीन पृष्ठभूमि में अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ क्रिस्टीना फेयर ने जो कहा है कि उसे हर किसी को जानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान का लगातार टकराव केवल कश्मीर मुद्दे तक सीमित नहीं है। कश्मीर दोनों देशों के बीच लंबे संघर्ष का एक प्रमुख पहलू जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की असली और गहरी समस्या इससे कहीं आगे जाती है।

क्या है पाकिस्तान की असली समस्या?

क्रिस्टीना फेयर के अनुसार, पाकिस्तान की असली चिंता 'सिर्फ कश्मीर' नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत का निरंतर बढ़ता आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभाव है। भारत की अर्थव्यवस्था का तेज विकास, उसकी सैन्य क्षमता का आधुनिकीकरण, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती भूमिका और क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। फेयर का मानना है कि अगर कश्मीर विवाद का कोई स्थायी समाधान भी निकल आए, तो भी पाकिस्तान भारत के साथ टकराव की नीति को पूरी तरह नहीं छोड़ेगा।

इस दौरान उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कश्मीर का कल हल हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान भारत से भिड़ना बंद कर देगा? क्रिस्टीना फेयर के अनुसार इसका जवाब एक बड़ा और स्पष्ट 'नहीं' है। उनका तर्क है कि पाकिस्तान की सुरक्षा स्थापना और सैन्य प्रतिष्ठान भारत को एक अस्तित्वगत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। कश्मीर केवल उस व्यापक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक प्रतीक और उपकरण है, जिसका उपयोग भारत की बढ़ती ताकत को संतुलित करने और चुनौती देने के लिए किया जाता है।

1971 का युद्ध और पाकिस्तान की छवि

क्रिस्टीना फेयर ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पाकिस्तान के आधिकारिक और सैन्य नैरेटिव की ओर ध्यान दिलाया। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को निर्णायक सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। उस युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा गंवा दिया। यह घटना पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक त्रासदी मानी जाती है।

फिर भी, फेयर के अनुसार, पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान और आधिकारिक प्रचार तंत्र आज भी इस हार को पूरी तरह स्वीकार करने से इनकार करता है। पाकिस्तान खुद को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करता है जो दक्षिण एशिया में भारत की बढ़त को चुनौती देने वाली एकमात्र प्रभावी शक्ति है। फेयर ने इस विरोधाभास को रेखांकित करते हुए कहा कि 1971 की लड़ाई हारने और देश का आधा हिस्सा गंवाने के बाद भी पाकिस्तान का दावा है कि वह हारा नहीं है और दक्षिण एशिया में भारत की बढ़त को चुनौती देने वाली अकेली ताकत वही है।

शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना

यह नैरेटिव पाकिस्तान की सैन्य पहचान और उसकी रणनीतिक सोच का केंद्र बना हुआ है। इसके माध्यम से पाकिस्तान अपनी सेना को राष्ट्र की रक्षा करने वाली अंतिम शक्ति के रूप में स्थापित करता है और भारत विरोधी रुख को अपने अस्तित्व का आधार बनाता है। कश्मीर इस नैरेटिव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह केवल एक हिस्सा है। असली लक्ष्य भारत को क्षेत्रीय महाशक्ति बनने से रोकना और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना है।

फेयर के अनुसार, कश्मीर दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी का केवल एक पहलू है। पाकिस्तान का व्यापक उद्देश्य भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को चुनौती देना, उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना और उसे दक्षिण एशिया में निर्विवाद प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने से रोकना है। यह सोच पाकिस्तान की विदेश नीति, सैन्य रणनीति और यहां तक कि घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करती है। सीमा पार आतंकवाद, प्रॉक्सी युद्ध और लगातार उकसावे की नीतियां इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जाती हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

India Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।