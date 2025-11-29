गर्लफ्रेंड के चक्कर में नौकरी गवाएंगे काश? पटेल ने बताया ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप के खास एफबीआई चीफ को लेकर चर्चा थी कि राष्ट्रपति उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि, अब काश ने बताया है कि ट्रंप से निजी मुलाकात के दौरान उन्होंने इन अफवाहों को हंसते हुए टाल दिया और पटेल के काम की तारीफ की।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के चर्चित नाम एफबीआई चीफ काश पटेल को नौकरी से निकाले जाने कई अफवाहें उड़ रही हैं। गर्लफ्रेंड विल्किंस के फंक्शन में एफबीआई के हेलीकॉप्टर में जाने की बात हो या उन्हें हेलीकॉप्टर से घुमाने की बात हो। काश का नाम पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में रहा है। ऐसे में चर्चाएं थी कि ट्रंप काश से नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब काश पटेल ने इस बारे में ट्रंप की राय को खुद बताया है। पटेल ने कहा कि ट्रंप ने हंसते हुए उनसे कहा था कि आखिर यह लोग कह क्या रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक पॉडकॉस्ट के दौरान काश पटेल ने ट्रंप के साथ अपनी निजी मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हंसे और बोले 'यह लोग क्या कह रहे हैं? काश बेहतरीन काम कर रहा है। काश, क्या तुम स्वतंत्रता के घोषणापत्र के सामने फोटो खिंचवाकर बताना चाहोगे कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो।"

काश ने आगे कहा कि अन्य अधिकारियों की तरह वह भी ट्रंप के आधीन ही काम करते हैं, लेकिन नौकरी गंवाने वाली इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, "मीडिया गुमनाम स्रोत्रों के आधार पर ऐसे दावे करता है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने मिशन को ढंग से अंजाम दे रहे हैं।"