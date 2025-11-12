FBI बॉस काश पटेल की प्रेमिका को बताया 'जासूस', विल्किंस ने ठोका 5000000 डॉलर का केस

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और एफबीआई निदेशक काश पटेल की गर्लफ्रेंड, अमेरिकी गायिका एलेक्सिस विल्किंस, इन दिनों सोशल मीडिया और कानूनी लड़ाई के केंद्र में हैं। एक यूट्यूबर के विवादास्पद कमेंट्स के कारण निशाने पर आने के बाद विल्किंस ने अब पॉडकास्टर पर करीब 5 मिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा ठोक दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और एफबीआई निदेशक काश पटेल की गर्लफ्रेंड, अमेरिकी गायिका एलेक्सिस विल्किंस, इन दिनों सोशल मीडिया और कानूनी लड़ाई के केंद्र में हैं। एक यूट्यूबर के विवादास्पद कमेंट्स के कारण निशाने पर आने के बाद विल्किंस ने अब पॉडकास्टर पर करीब 5 मिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा ठोक दिया है। इस पॉडकास्टर ने कथित रूप से विल्किंस को इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद का एजेंट बताने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर विल्किंस ने अब तक तीन लोगों ( पूर्व एफबीआई एजेंट काइल सेराफिन, प्रभावशाली व्यक्ति सैम पार्कर और पॉडकास्टर एलिजा शेफर) के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं।

अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, अमेरिका में जन्मी ईसाई गायिका विल्किंस ने आरोप लगाया है कि इन तीनों ने उन्हें गलत तरीके से इजरायली खुफिया एजेंट के रूप में पेश किया। उनका दावा है कि इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स और पॉडकास्ट एपिसोड्स के जरिए विल्किंस को 'पूर्व मोसाद एजेंट', 'हनीट्रैप' और पटेल के साथ रिश्तों का फायदा उठाकर समझौता करने वाली के रूप में चित्रित किया। इस दौरान विल्किंस ने साफ किया है कि वे एक अमेरिकी नागरिक हैं, कभी इजरायल नहीं गईं और किसी विदेशी जासूसी एजेंसी से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

इन लोगों के खिलाफ मुकदमा एलिजा शेफर: द नोटिसर की रिपोर्ट के अनुसार, 28 अक्टूबर 2025 को फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में विल्किंस ने शेफर पर 5 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया। इसमें क्षतिपूर्ति, विशेष नुकसान और दंडात्मक मुआवजे की मांग की गई है

काइल सेराफिन: न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में विल्किंस ने पूर्व एफबीआई एजेंट सेराफिन पर मुकदमा किया। दावे में कहा गया कि सेराफिन इस 'मनगढ़ंत कहानी' को क्लिकबेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेराफिन सोशल मीडिया पर पटेल-विल्किंस जोड़ी पर लगातार हमलावर रहे हैं।