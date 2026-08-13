ट्रंप की करीबी ‘मशीन गन’ कैरोलिन लेविट छोड़ रही हैं वाइट हाउस, क्या वजह?

कैरोलिन लेविट के लिए ट्रंप कई बार तारीफों के पुल बांध चुके हैं। अब वो प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ रही हैं। हालांकि, ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि लेविट राजनीतिक जिंदगी से पूरी तरह बाहर नहीं होंगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट वाइट हाउस छोड़ने जा रही हैं। लेविट इस महीने के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को खुद इसकी घोषणा की है। इससे पहले लेविट वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थीं। ट्रंप के 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से वह इस पद को संभाल रही थीं। इस दौरान वह मीडिया के सामने वाइट हाउस का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जानी जाती थीं।

दरअसल कैरोलिन लेविट ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। ट्रंप ने बताया है कि लेविट अपने बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ही प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वह लेविट के फैसले को पूरी तरह समझते हैं और सम्मान करते हैं।

इससे पहले लेविट ने एक बयान में कहा कि दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक को संभालने के साथ साथ एक मां की जिम्मेदारी निभाना उनकी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण और साथ ही सबसे संतोषजनक दौर रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म के बाद वाइट हाउस लौटने पर उन्हें महसूस हुआ कि वह अपने दो छोटे बच्चों की मां के तौर पर उन्हें जितना समय और ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दे पा रही हैं। वहीं वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के लिए भी लगातार समय, ऊर्जा और ध्यान की जरूरत होती है।

ट्रंप ने कहा ‘रियल लीडर’ ट्रंप ने लेविट को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक और रियल लीडर बताया। उन्होंने कहा कि लेविट ने वाइट हाउस में बेहतरीन काम किया है और 2018 से ही न्याय, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के अभियान में भी उनकी भूमिका की तारीफ की।