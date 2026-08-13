ट्रंप की करीबी ‘मशीन गन’ कैरोलिन लेविट छोड़ रही हैं वाइट हाउस, क्या वजह?
कैरोलिन लेविट के लिए ट्रंप कई बार तारीफों के पुल बांध चुके हैं। अब वो प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ रही हैं। हालांकि, ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि लेविट राजनीतिक जिंदगी से पूरी तरह बाहर नहीं होंगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट वाइट हाउस छोड़ने जा रही हैं। लेविट इस महीने के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को खुद इसकी घोषणा की है। इससे पहले लेविट वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थीं। ट्रंप के 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से वह इस पद को संभाल रही थीं। इस दौरान वह मीडिया के सामने वाइट हाउस का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जानी जाती थीं।
दरअसल कैरोलिन लेविट ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। ट्रंप ने बताया है कि लेविट अपने बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ही प्रेस सेक्रेटरी का पद छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वह लेविट के फैसले को पूरी तरह समझते हैं और सम्मान करते हैं।
इससे पहले लेविट ने एक बयान में कहा कि दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक को संभालने के साथ साथ एक मां की जिम्मेदारी निभाना उनकी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण और साथ ही सबसे संतोषजनक दौर रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म के बाद वाइट हाउस लौटने पर उन्हें महसूस हुआ कि वह अपने दो छोटे बच्चों की मां के तौर पर उन्हें जितना समय और ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दे पा रही हैं। वहीं वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के लिए भी लगातार समय, ऊर्जा और ध्यान की जरूरत होती है।
ट्रंप ने कहा ‘रियल लीडर’
ट्रंप ने लेविट को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक और रियल लीडर बताया। उन्होंने कहा कि लेविट ने वाइट हाउस में बेहतरीन काम किया है और 2018 से ही न्याय, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के अभियान में भी उनकी भूमिका की तारीफ की।
बताया था ‘मशीन गन’
बता दें कि ट्रंप कई बार कैरोलिन लेविट की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। उनकी खूबसूरती से लेकर उनके बात करने के अंदाज पर ट्रंप ने टिप्पणी की है। बीते दिनों एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि लेविट के होंठ ‘मशीन गन’ जैसे चलते हैं। अब ट्रंप ने संकेत दिए हैं लेविट अभी राजनीतिक घेरे से पूरी तरह बाहर नहीं होंगी। ट्रंप ने कहा है कि लेविट अब उनकी टॉप बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी में भी उनकी प्रभावशाली भूमिका बनी रहेगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि कैरोलिन लेविट की जगह कौन लेगा।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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