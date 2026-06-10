वो हत्याकांड जिससे दहल गया था पूरा अमेरिका, कार्मेलो एंथनी दोषी करार; 35 साल की जेल

कोर्ट ने आरोपी के सेल्फ डिफेंस की दलील को खारिज कर दिया। जूरी ने इस मामले में कार्मेलो को हत्या का दोषी माना और 35 साल जेल की सजा सुनाई। फैसला आते ही कोर्ट परिसर के बाहर हंगामा शुरू हो गया।

अमेरिका का टेक्सास पिछले साल एक सनसनीखेज हत्याकांड से दहल उठा था। यहां नस्लीय तनाव से घिरे मर्डर केस में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया है। कॉलिन काउंटी की जूरी ने 19 साल के कार्मेलो एंथनी को 17 वर्षीय ऑस्टिन मेटकाफ की हत्या का दोषी पाया है। जूरी के इस फैसले के बाद अदालत ने कार्मेलो एंथनी को 35 साल जेल की सजा सुनाई है। फैसला आते ही अदालत के बाहर कार्मेलो के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं।

घटना 2 अप्रैल 2025 की है। यहां फ्रिस्को के डेविड कुयकेंडल स्टेडियम में एक इंटर-स्कूल रेस ट्रैक कॉम्पीटीशन चल रही थी। तेज बारिश और आंधी के कारण खेल को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। जानकारी के मुताबिक ऑस्टिन मेटकाफ 'मेमोरियल हाई स्कूल' का छात्र था और कार्मेलो एंथनी 'सेंटेनियल हाई स्कूल' का। चूंकि सेंटेनियल स्कूल का वहां कोई टेंट नहीं था, इसलिए कार्मेलो बारिश से बचने के लिए मेमोरियल हाई स्कूल के टीम टेंट के नीचे जाकर बैठ गया।

वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ऑस्टिन मेटकाफ और उसके जुड़वां भाई हंटर मेटकाफ समेत करीब 15 छात्रों ने कार्मेलो को उनका टेंट छोड़कर जाने को कहा। बहस बढ़ने पर ऑस्टिन ने कार्मेलो को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इससे कार्मेलो बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में कार्मेलो ने अपने बैग से एक धारदार चाकू निकाली और ऑस्टिन के सीने पर दे मारा। ऑस्टिन ने अपने जुड़वां भाई की गोद में ही दम तोड़ दिया।

सेल्फ डिफेंस की दलील खारिज इस मामले में अदालत की सुनवाई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने यह कदम सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में उठाया था। कार्मेलो के वकील ने अदालत को बताया कि ऑस्टिन मेटकाफ शारीरिक रूप से कार्मेलो से 50 से 60 पाउंड भारी और लंबा था और जब उसने कार्मेलो को धकेलना शुरू किया तब उसने अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में वह कदम उठाया। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि चाकू से वार जान लेने के मकसद से किया गया। गवाहों के हवाले से यह नज साबित किया गया कि चाकू मारने से ठीक पहले कार्मेलो ने ऑस्टिन को धमकी देते हुए कहा था, "मुझे छूकर देखो फिर अंजाम भुगतना।" वहीं डॉक्टरों ने भी कोर्ट में गवाही दी कि घाव इतना गहरा था कि ऑस्टिन का बचना नामुमकिन था।