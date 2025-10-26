Hindustan Hindi News
Kamala Harris targets Donald Trump calling the US President a dictator White House responds
ट्रंप को चुनौती देने की तैयारी में कमला हैरिस, जमकर साधा निशाना; वाइट हाउस ने दिया जवाब

ट्रंप को चुनौती देने की तैयारी में कमला हैरिस, जमकर साधा निशाना; वाइट हाउस ने दिया जवाब

संक्षेप: हैरिस ने अमेरिका के उन व्यापारिक नेताओं और संस्थानों की भी आलोचना की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की सभी मांगों को मान लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं, जो पहले दिन से ही झुक गए हैं। वह एक तानाशाह के आगे घुटने टेक रहे हैं।

Sun, 26 Oct 2025 12:40 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और ट्रंप से चुनाव हारने वाली कमला हैरिस ने फिर से चुनाव लड़ने की ओर इशारा किया है। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्हें तानाशाह भी बताया। ट्रंप की बात को मानने वाले व्यापारिक नेताओं और संस्थानों पर निशाना साधते हुए कमला ने कहा कि यह ऐसे लोग हैं, जो एक तानाशाह के सामने झुक गए हैं।

बीबीसी से बात करते हुए कमला ने अपने आगामी राजनीतिक करियर पर भी अपडेट साझा किया। हैरिस ने कहा, "मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। मैंने अपना पूरा करियर सेवाभाव से जिया है यही मेरी हड्डियों में भी बसा हुआ है। अगर मैंने जनमत संर्वेक्षणों पर ध्यान दिया होता, तो मैं अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर के लिए चुनाव नहीं लड़ती... और निश्चित रूप से यहां तो नहीं बैठी होती।"

डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने वाली कमला ने उनके कामकाजी रवैए पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से हथियार का इस्तेमाल किया है, उदाहरण के लिए, राजनीतिक सटायर करने वालों के पीछे पड़ी संघीय एजेंसियों को... उनकी चमड़ी इतनी पतली है कि वह एक मजाक की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक पूरे मीडिया संस्थान को बंद करने की कोशिश की।"

हैरिस ने अमेरिका के उन व्यापारिक नेताओं और संस्थानों की भी आलोचना की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की सभी मांगों को मान लिया। उन्होंने कहा, "ऐसे कई लोग हैं, जो पहले दिन से ही झुक गए हैं। वह एक तानाशाह के आगे घुटने टेक रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक यह है कि वे सत्ता के बगल में रहना चाहते हैं, क्योंकि वे शायद विलय को मंजूरी देना चाहते हैं या जांच से बचना चाहते हैं।"

कमला हैरिस द्वारा की गई इस टिप्पणी को लेकर वाइट हाउस के प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन से भी सवाल पूछा गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जब कमला हैरिस भारी अंतर से चुनाव हार गई थीं। तभी उन्हें समझ जाना चाहिए था कि अमेरिकी लोगों को उनकी बेतुकी झूठीं बातों की परवाह नहीं है। या हो सकता है कि उन्होंने यह संकेत समझ लिया है। इस लिए वह विदेशी मीडिया प्रतष्ठानों के सामने अपनी शिकायतें बता रही हैं।"

आपको बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनाव प्रक्रिया से हटने के बाद कमला हैरिस ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा संभाला था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में हैं तो वहीं उनके समर्थक अभी से 2028 में होने वाले चुनाव के लिए उनकी दावेदारी की बातें करने लगे हैं। लेकिन अमेरिकी संविधान एक व्यक्ति के लिए केवल दो कार्यकाल की अनुमित देता है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
