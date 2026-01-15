ब्रिटिश संसद में छिड़ा 'कामसूत्र' का जिक्र, पीएम स्टार्मर का विपक्ष पर हमला

संक्षेप: संसद में बहस के दौरान अपनी सरकार का बचाव कर रहे कीर स्टार्मर ने कहा कि उनकी सरकार लगातार अवैध रोजगार पर नकेल कस रही है। अनिवार्य श्रमिक कार्ड वाले फैसले पर आलोचना का सामना कर रहे स्टार्मर ने कहा कि पिचली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया।

ब्रिटेन की संसद में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कामसूत्र का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। बुधवार को संसद में श्रमिकों के अनियार्य डिजिटल पहचान पत्र को लेकर जारी गरमागरम बहस के दौरान स्टार्मर ने कंजर्वेटिव पार्टी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस पार्टी ने 14 वर्षों में कामसूत्र से ज्यादा पोजिशन बना ली हैं। श्रमिकों के अनिवार्य पहचान पत्र को लेकर स्टार्मर सरकार को लगातार आलोचना का सामना कर पड़ रहा है।

संसद में जारी बहस के दौरान स्टार्मर ने कहा लेबर पार्टी की सरकार अवैध रोजगार पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में श्रमिकों की जांच होगी। हालांकि, डिजिटल पहचान पत्र का स्वरूप लचीला होगा। उन्होंने सांसदों से कहा, "मैं इस देश में अवैध रूप से काम करने वाले लोगों के लिए इसे और कठिन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इसीलिए जाँच होगी। ये डिजिटल होंगी और ये अनिवार्य होंगी।"

स्टारमर ने बहस का इस्तेमाल पिछली कंजर्वेटिव सरकार पर निशाना साधने के लिए भी किया, जिसमें उन्होंने बार-बार होने वाले नेतृत्व परिवर्तन और मंत्री पदों में फेरबदल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "पिछले 14 वर्षों में उनके पास पांच प्रधानमंत्री, छह चांसलर, आठ गृह सचिव और 16 आवास मंत्री रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "14 वर्षों में उनके पास कामसूत्र से भी अधिक पोजीशन थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे थक चुके हैं और उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है।"