ब्रिटिश संसद में छिड़ा 'कामसूत्र' का जिक्र, पीएम स्टार्मर का विपक्ष पर हमला

संक्षेप:

संसद में बहस के दौरान अपनी सरकार का बचाव कर रहे कीर स्टार्मर ने कहा कि उनकी सरकार लगातार अवैध रोजगार पर नकेल कस रही है। अनिवार्य श्रमिक कार्ड वाले फैसले पर आलोचना का सामना कर रहे स्टार्मर ने कहा कि पिचली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया।

Jan 15, 2026 07:16 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
ब्रिटेन की संसद में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कामसूत्र का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। बुधवार को संसद में श्रमिकों के अनियार्य डिजिटल पहचान पत्र को लेकर जारी गरमागरम बहस के दौरान स्टार्मर ने कंजर्वेटिव पार्टी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस पार्टी ने 14 वर्षों में कामसूत्र से ज्यादा पोजिशन बना ली हैं। श्रमिकों के अनिवार्य पहचान पत्र को लेकर स्टार्मर सरकार को लगातार आलोचना का सामना कर पड़ रहा है।

संसद में जारी बहस के दौरान स्टार्मर ने कहा लेबर पार्टी की सरकार अवैध रोजगार पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में श्रमिकों की जांच होगी। हालांकि, डिजिटल पहचान पत्र का स्वरूप लचीला होगा। उन्होंने सांसदों से कहा, "मैं इस देश में अवैध रूप से काम करने वाले लोगों के लिए इसे और कठिन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इसीलिए जाँच होगी। ये डिजिटल होंगी और ये अनिवार्य होंगी।"

स्टारमर ने बहस का इस्तेमाल पिछली कंजर्वेटिव सरकार पर निशाना साधने के लिए भी किया, जिसमें उन्होंने बार-बार होने वाले नेतृत्व परिवर्तन और मंत्री पदों में फेरबदल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "पिछले 14 वर्षों में उनके पास पांच प्रधानमंत्री, छह चांसलर, आठ गृह सचिव और 16 आवास मंत्री रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "14 वर्षों में उनके पास कामसूत्र से भी अधिक पोजीशन थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे थक चुके हैं और उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है।"

डिजिटल आईडी योजना, जिसे पहली बार पिछले साल सितंबर में प्रस्तावित किया गया था, ब्रिटेन में काम करने के अधिकार को सत्यापित करने के लिए बनाई गई थी। शुरू में इसे अनिवार्य बनाने का इरादा था, लेकिन इस प्रस्ताव का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और जनता के कुछ वर्गों द्वारा व्यापक विरोध किया गया, जिन्होंने गोपनीयता संबंधी चिंताएं जताईं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
