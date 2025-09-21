लाउडस्पीकर बंद करो... इस मुस्लिम देश में बैन की मांग; जानें क्यों हैं लोग परेशान

काबुल के लोगों ने अधिकारियों से सड़क पर ठेला लगाने वाले विक्रेताओं के लाउडस्पीकरों पर सख्त पाबंदी लगाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इनके लगातार चिल्लाने से सार्वजनिक जगहें शोर-शराबे और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई हैं।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इन दिनों लाउडस्पीकरों का शोर लोगों की नींद और शांति चुरा रहा है। जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, अब वो पर्यावरण और समाज के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से सड़क पर ठेला लगाने वाले विक्रेताओं के लाउडस्पीकरों पर सख्त पाबंदी लगाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इनके लगातार चिल्लाने से सार्वजनिक जगहें शोर-शराबे और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई हैं।

काबुल के रहने वाले उमर ने टोलो न्यूज को बताया कि सुबह के ठीक 6 बजे से ही ये लोग मिनरल वाटर बेचने के लिए तेज आवाज में चिल्लाने लगते हैं, बिना ये सोचे कि घर में कोई मरीज तो नहीं सो रहा। ये सिलसिला शाम तक चलता रहता है। वहीं, एक अन्य निवासी फिरोज ने शिकायत की कि ये लाउडस्पीकर रात के 9-10 बजे तक गूंजते रहते हैं। उन्होंने सरकार से इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की। एक और व्यक्ति ने सुझाव दिया कि कम से कम आवाज की तीव्रता कम करें या इन्हें सिर्फ तय इलाकों तक सीमित रखें।

दूसरी तरफ, अधिकारी भी इस समस्या को मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि पुरानी आदतें बदलना आसान नहीं। टोलो न्यूज से बातचीत में एक नगर निगम अधिकारी ने कहा कि हमने पहले ही हजारों लाउडस्पीकर जब्त कर लिए हैं और लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। काबुल म्यूनिसिपल के प्रतिनिधि नीमतुल्लाह बरकजई ने बताया कि हम दो स्तरों पर काम कर रहे हैं। पहला है सांस्कृतिक जागरूकता। हम स्कूलों, जिलों, मोहल्लों और मस्जिदों में कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ध्वनि प्रदूषण कितना खतरनाक है।