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Explainer: क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा; इतने रंग क्यों बदल रहे ट्रंप? आक्रमण की कोई रणनीति या फिर नई डीलिंग टैक्टिक्स

Apr 22, 2026 07:03 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप अक्सर अपने बयानों में बदलाव करके दुश्मन देशों (जैसे ईरान) को भ्रमित रखने की रणनीति अपनाते हैं । इससे सामने वाले देश के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा?

क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा; इतने रंग क्यों बदल रहे ट्रंप? आक्रमण की कोई रणनीति या फिर नई डीलिंग टैक्टिक्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दें या कौन सा कदम उठा लें, कोई नहीं कह सकता। उनके बयान अक्सर विरोधाभासी होते हैं। ईरान संग जंग में हाल के दिनों में उनके बयानों ने उनके विरोधाभासी स्टैंड को और स्थापित किया है। ट्रंप एक पल ईरान की तारीफ करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही उसे धमकी देते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। इसी तरह वह कभी चीन की तारीफ करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही अपने स्टैंड से यू-टर्न लेकर उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। वह कभी होर्मुज समुद्री मार्ग को बंद करने की बात करते हैं तो कभी खोलने की धमकी देते हैं।

विरोधी भी उनके इस रुख को अब भली भांति समझ चुके हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ईरान के रणनीतिकार ट्रंप के इस रुख से सबक भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ट्रंप के झांसे में नहीं आने वाले हैं। संभवत: यही वजह रही कि मंगलवार को इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता टल गई और ट्रंप को खुद ही सीजफायर बढ़ाने का ऐलान करना पड़ा।

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घाना में ईरानी दूतावास का तंज

इस बीच, घाना में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर पिछले 24 घंटों के अंदर ट्रंप के बदलते बयानों का जिक्र कर उन पर तंज कसा है। दूतावास ने एक्स पर लिखा है, “24 घंटे में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने होर्मुज को बंद करने के लिए ईरान को धन्यवाद दिया। फिर ईरान को धमकी दी। चीन पर इल्ज़ाम लगाया। चीन की तारीफ़ की। ब्लॉकेड को सफल बताया। कन्फर्म किया कि ईरान ने इसके ज़रिए रीस्टॉक किया। ईरान के साथ डील का वादा किया। फिर वादा किया कि ईरान पर बम गिरेंगे। एक ग्रुप चैट जहाँ हर मेंबर का नाम ट्रंप है।”

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ट्रंप क्यों बदल रहे बयान, क्या रणनीति?

कुछ रणनीतिकारों और जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार अपना स्टैंड बदलने के पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। वर्तमान में (अप्रैल 2026) उनके विरोधाभासी बयानों और बदलती नीतियों के पीछे रणनीतिक भ्रम से लेकर यह डीलिंग टैक्टिक्स तक हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप अक्सर अपने बयानों में बदलाव करके दुश्मन देशों (जैसे ईरान) को भ्रमित रखने की रणनीति अपनाते हैं । इससे सामने वाले देश के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा?

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नियंत्रण खोने का खतरा

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के लिए दुनिया का कोई भी देश स्थायी दुश्मन नहीं है। ऐसे में अगर उस देश के साथ कोई आर्थिक या रणनीतिक सौदा संभव हो तो ट्रंप वैसा करने के लिए तैयार रहते हैं। वे टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों को एक 'लाठी' या मोलभाव के औजार (Bargaining Tool) की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे कभी सख्त तो कभी लचीला रुख दिखाते हैं। विशेषज्ञों कह कहना है कि ट्रंप के बयानों में विरोधाभास की एक वजह राजनीतिक दबाव भी है। ईरान के साथ युद्ध जैसे मुद्दों पर ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंदर और बाहर दोनों तरफ से भारी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ईरान पर उन्होंने बार-बार सैन्य हमलों और संघर्ष विराम (Ceasefire) की डेडलाइन बदली है, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक उनकी अस्थिर नीति या नियंत्रण खोने के खतरे के रूप में देख रहे हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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