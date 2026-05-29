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कोर्ट में सुनवाई, उधर चैंबर में प्रेमी संग संबंध बनाने लगती थीं जज; लिया गया कड़ा ऐक्शन

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के अटलांटा फेडरल कोर्ट की जज सुनवाई के दौरान ही चैंबर में अपने प्रेमी पुलिसवाले के साथ संबंध बनाने लगती थीं। इस वजह से कोर्ट में मौजूद लोग काफी असहज महसूस करते थे। जांच में सबूत सामने आने के बाद जज पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

कोर्ट में सुनवाई, उधर चैंबर में प्रेमी संग संबंध बनाने लगती थीं जज; लिया गया कड़ा ऐक्शन

अमेरिका के अटलांटा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही जज एक पुलिस अधिकारी के साथ इंटिमेट हो जाती थी। इस दौरान उन्हें इतना भी होश नहीं रहता की बगल में ही कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहां बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। चैंबर से आने वाली आवाजें लोगों को असहज कर देती थीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल जज एलियानोर रोस और एक टॉप के पुलिस अधिकारी के बीच लंबे समय से संबंध थे। दोनों पहले से शादीशुदा भी थे।

मामले के जानकार लोगों के मुताबिक केली कोलियर अटलांटा पुलिस में टॉप के अधिकारी हैं। वहीं रोस की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल में हुई थी। 55 साल के कोलियर इस समय अटलांटा पुलिस डिपार्टमेंट में कम्युनिटी सर्विस डिवीजन के कमांडर के तौर पर तैनात हैं। जज और पुलिस अधिकारी की हरकतें सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

जूडिशल कमेटी में दी गई शिकायत में बताया गया कि सुनवाई के दौरान भी जज रोस और कोलियर दोनों अकेले होते थे और उनकी वजह से बाहर बैठे लोग असहज हो जाते थे। शुक्रवार शाम को कोलियर को इस बारे में एक नोटिस दिया गया है। हालांकि उनके कार्यालय की तरफ से जवाब दिया गया कि इस समय वह बाहर हैं। कोर्ट से मिले दस्तावेजों के मुताबिक रोस पिछले दो साल से अटलांटा कोर्ट में नियुक्त हैं और नियमित तौर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। वहीं वह खुद विवाहेतर संबंधों की आरोपी पाई गई हैं।

जांच कमेटी ने कहा है कि कोलियर 1998 से ही अटलांटा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोलियर एनालिटिक्स, कंप्यूटर टेक्नॉलजी और प्रबंधन से जुड़ी रणनीति तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं रोस को 2014 में जॉर्जिया में उत्तरी जिले की कोर्ट में जज बनाया गाय था। उनका नाम पहले राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने को लेकर भी सामने आया था। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिाय था।

जज रोस ने जॉर्जिया स्टेट कोर्ट के जज ब्रायन रॉस से शादी की थी। शुरुआत में तो जज ने सारे आरोपों को खारि कर दिया। हालांकि जांच कमेटी ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए गए तो जज साहिबा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। उन्हें फेडरल कोर्ट मेंचीफ जज बनने और न्यायिक समितियों में शामिल होने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा जज को आदेश दिया गया है कि वह कम से कम 6 क्लर्कों को लिखित में माफीनामा दें।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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