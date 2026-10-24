जज ने पैसे लेकर गैंगरेप के आरोपी को दे दी जमानत, भड़क गईं मुख्यमंत्री

इससे पहले इसी साल जून में चार लोगों ने एक डच और एक वेनेजुएला की की रहने वाली दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। इन चार लोगों में उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का पोता भी शामिल था।

पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री ने रेप आरोपी को पैसे लेकर जमानत पर छोड़ने का आरोप लगाया है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जज और कोर्ट के पास लोग न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक जज पर 20 साल की महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में रिश्वत लेने के आरोप लगा है। यह आरोप किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लगाया है। अजरबैजान की एक महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी को जमानत देने के बदले उससे रिश्वत ली है।

मरियम नवाज ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी अहमद तनवीर ने पीड़िता को 70,000 अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की ताकि वह उसके और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अपने आरोपों को वापस ले ले। पुलिस के अनुसार, पीड़िता बाकू की रहने वाली है और सितंबर के मध्य में एक बिजनेस ट्रिप पर पाकिस्तान गई थी।

फ्लैट में लेकर किया गैंगरेप पुलिस ने बताया कि 25 सितंबर को लाहौर में दो महिलाओं ने उसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (DHA) इलाके के एक कैफे में बुलाया, जहां तीन और आदमी आ गए। इसके बाद उन्होंने पीड़िता और दो अन्य महिलाओं को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस के मुताबिक, वे अनजान आदमी उसे एक फ्लैट में ले गए जहां उन्होंने शराब पी और उसके साथ गैंगरेप किया।

पुलिस ने दो पुरुष आरोपियों और उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था जबकि मुख्य आरोपी अहमद तनवीर जमानत पर बाहर था। हालांकि, शुक्रवार को उसे लाहौर में सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया।

केस हटाने के लिए 2 करोड़ की पोशकश तनवीर की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा, “कोई भी बलात्कारी या अपराधी सिर्फ इसलिए कानून की पकड़ से नहीं बच सकता क्योंकि उसके पास पैसा है।” उन्होंने बताया कि पता चला है कि आरोपी के अमीर परिवार ने पीड़िता को अपने आरोप वापस लेने के बदले 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 अमेरिकी डॉलर) देने की पेशकश की थी। धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था।

मरियम नवाज ने कहा, "आरोप है कि जिस जज ने आरोपी को जमानत दी उसने भी रिश्वत ली थी। अगर ये आरोप सच हैं तो ये हमारी न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि कैसे रेप पीड़िताएं आर्थिक दबाव और सत्ता के दुरुपयोग का शिकार हो सकती हैं।" उन्होंने कहा, “न्याय कभी भी बिकना नहीं चाहिए और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।”