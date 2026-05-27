सरकारी चैंबर में संबंध बनाते रंगे हाथों पकड़ाए जज साहब, पुलिस अफसर संग मना रहे थे रंगरेलियां
यह पूरा स्कैंडल दुनिया के सामने तब आया जब कोर्ट के ही एक क्लर्क ने हिम्मत जुटाकर जज के खिलाफ एक लिखित औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। अब जज के खिलाफ एक्शन लिया गया है।
जजों को न्याय का रखवाला कहा जाता है। लेकिन हाल में अमेरिका के एक जज की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अमेरिका में एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज को अपने ही सरकारी चैंबर के अंदर एक सीनियर पुलिस अधिकारी के साथ संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यही नहीं वे यह सब ड्यूटी के दौरान कर रहा थे अदालत के ही एक स्टाफ और लॉ क्लर्क की शिकायत के बाद जब मामले की जांच हुई, तब इस घिनौने सच का पर्दाफाश हुआ।
यह शर्मनाक घटना अमेरिकी संघीय अदालत की है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज पिछले दो साल से एक सीनियर पुलिस अधिकारी के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर में थे। हद तब हो गई जब जज साहब ने अपनी हसरतें पूरी करने के लिए अदालत के भीतर अपने चैंबर को ही अय्याशी का अड्डा बना डाला।
क्लर्क ने दर्ज कराई शिकायत
यह पूरा स्कैंडल तब दुनिया के सामने आया जब कोर्ट के ही एक क्लर्क ने हिम्मत जुटाकर चीफ जज के पास जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जज ड्यूटी के बीच चैंबर में अपनी प्रेमिका के साथ अश्लील गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसके बाद 7 जजों की एक हाई-लेवल कमिटी ने मामले की जांच की। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब जज और पुलिस अधिकारी चैंबर के भीतर शारीरिक संबंध बना रहे होते थे, तब वहां कोर्ट स्टाफ और कर्मचारियों को सब कुछ साफ-साफ सुनाई देता था। ऐसे में अदालत के कर्मचारियों के लिए वहां काम करना बेहद असहज बन गया था।
क्या मिली सजा?
वहीं जब जज से इस बारे में पूछा गया, तो शुरुआत में उन्होंने इन आरोपों को बकवास बताया था। लेकिन जांच कमेटी को पुख्ता सबूत मिल गए, जिसके बाद उन्होंने सब कबूल लिया। अब पैनल ने जज को दोषी पाते हुए उन पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। आरोपी जज को भविष्य में कभी भी फेडरल कोर्ट का चीफ जज बनने या किसी भी न्यायिक समितियों में शामिल होने पर हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं जज को यह आदेश भी दिया गया है कि वे इस घिनौने माहौल से प्रभावित हुए अपने 6 क्लर्कों को व्यक्तिगत रूप से औपचारिक माफीनामा लिखकर भेजें।
भारत पहले भी दे चुका है करारा जवाब
चीन और पाकिस्तान के पैंतरों पर भारत कई बार मुहतोड़ जवाब दे चुका है। भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को समझा दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब चीन पुराने UN प्रस्तावों का हवाला देकर 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद की जमीनी हकीकत को जानबूझकर नजरअंदाज करना है। एक वरिष्ठ भारतीय सूत्र ने कहा, "जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। 2019 में संवैधानिक बदलावों के बाद अब किसी भी बाहरी देश या समूह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है।"
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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