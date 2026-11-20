जिनपिंग के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लिया अफेयर वाला सवाल, पत्रकार को दिखाया बाहर का रास्ता
शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग के चीनी महिला से अफेयर पर सवाल कर लिया गया। इसकेे बाद पत्रकार को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने ही नहीं दिया गया।
Nvidia के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। आरोप है कि उनकी अफेयर एक चीनी महिला एलीस हुआंग से था जो कि चीन के लिए जासूसी करती थी। इन आरोपों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जेन्सन हुआंग और एलीस हुआंग की तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने खुलकर उन दोनों का बचाव भी किया है और यहां तक कहा कि जेन्सन हुआंग को अपने पद पर वापसी करनी चाहिए। वहीं चीन दौरे के दौरान जब एक पत्रकार ने शी जिनपिंग के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप से हुआंग के अफेयर पर सवाल पूछ लिया तो वह असहज हो गए। इसके बाद उस अमेरिकी पत्रकार को रूम से बाहर निकालल दिया गया और पुतिन, शी और ट्रंप की बैठक में आने से उसे प्रतिबंधित कर दिया गया।
चिल्लाकर ट्रंप से पूछा सवाल
शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप जब साथ में ही मौजूद थे तो पत्रकार ने चिल्लाकर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, क्या जेन्सन हुआंग ने अमेरिका के साथ धोखा किया है? इसके बाद ट्रंप ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। उन्होंने इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा। शी जिनपिंग भी पत्रकार की ओर देखते रह गए लेकिन कुछ बोले नहीं। इसके बाद एक चीनी कर्मचारी पहुंचा और उसने पत्रकार के हाथ से कैमरा ले लिया। पत्रकार का नाम ऐनमारी होर्डर्न है और वह ब्लूमबर्ग टीवी से हैं।
जानकारी के मुताबिक होर्डर्न बार-बार दूसरी बैठकों में जाने की कोशिश करते रहे लेकिन चीन के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें जाने नहीं किया। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि चीन आखिर इस सवाल पर क्यों इतना असहज महसूस कर रहा है। कई जानकारों का कहना है कि दाल में कुछ काला जरूर है नहीं तो जिस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतना मुखर हैं, उसपर जिनपिंग के सामने बात क्यों नहीं की।
चीन को रोकने में Nvidia की भूमिका
एनवीडिया का मामला ज्यादा संवेदनशील इसलिए है क्यों कि एनवीडीया कि एडवांस चिप के जरिए ही अमेरिका चीन की एआई तकनीक को जवाब दिया जा रहा था। वहीं जब ऐसी ही कंपनी का टॉप अधिकारी चीन की महिला के संपर्क में या फिर अंतरंग संबंधों में पाया जाए तो यह पूरे देश कि लिए बड़ी चिंता की बात है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को बेहद हल्के में लिया है।
चीन के अधिकारियों ने पत्रकारों को चेतावनी दी है कि वे चिल्लाकर सवाल ना करें नहीं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह से चिल्लाना बेहद असभ्य लगता है और ऐसे में उन्हें रूम में जगह नहीं मिल पाएगी। वहीं शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान अमेरिका के कई बड़े संस्थानों के पत्रकार हाजिर नहीं थे। ट्रंप ने इस समिट की तारीफ करते हुए कहा कि मीडिया यह नहीं देख पा रहा है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें