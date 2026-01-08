ट्रंप से कैसे मनवाएं अपनी बात? अमेरिकी विशेषज्ञ की वैश्विक नेताओं का सलाह

संक्षेप: अमेरिकी प्रोफेसर जॉन मियर्सहाइमर ने कहाकि अगर वैश्विक नेताओं को ट्रंप से अपनी बातें मनवानी है, तो उन्हें उनके सामने खड़ा होना होगा, उनकी बातों का विरोध करना होगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो ट्रंप उन्हें कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में लगभग सभी देशों के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं। इस लिस्ट में चाहें दुश्मन देश जैसे की चीन या रूस हों, दोस्त की लिस्ट में आने वाला भारत हो या फिर सैन्य शक्ति साझा करने वाले यूरोपीय और एशियाई देश हों। ट्रंप ने लगभग सभी को टैरिफ या किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं पिछले एक साल में ट्रंप लगातार वैश्विक नेताओं को लेकर उल्टी-सीधी बातें भी करते आ रहे हैं। चाहें भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की की उल्टा-सीधा सुनाना हो या फिर दक्षिण अफ्रीका और जापान के राष्ट्राध्यक्षों को असहज करना हो, ट्रंप लगातार अप्रत्याशित बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका के वरिष्ठ प्रोफेसर जॉन मियर्सहाइमर ने राष्ट्राध्यक्षों को सलाह दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रोफेसर ने कहा कि अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप से अपनी मनचाही बात मनवानी है, तो आपको उनका विरोध करना होगा। नहीं तो वह आपको कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा, "अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ का खेल खेलते हुए उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी। लेकिन बदले में चीन ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो वह कर सकते थे। इसका विरोध किया। उन्होंने अपना खेल खेला और अंत में ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। चीन के साथ सख्ती से पेश आने का दावा करने वाले ट्रंप पीछे हट गए।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर ने यमन के हूती विद्रोहियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "बाइडन के राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को लेकर उन्हें काफी खरी-खोटी सुनाई थी। वह लगातार कहते थे कि बाइडन कमजोर राष्ट्रपति हैं, वह हूतियों को लेकर कुछ नहीं कर रहे, मैं (ट्रंप) राष्ट्रपति होता तो हूतियों को घुटनों पर ला देता। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऐसा किया भी, वह इजरायल के साथ मिलकर हूतियों पर टूट पड़े, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि यह आसान नहीं है। इसलिए वह पीछे हट गए और अब वह उसकी बात भी नहीं करते हैं।"

प्रोफेसर ने कहा कि अगर आपको ट्रंप से अपनी बात मनवानी है, तो आपको उनका सामना करना ही होगा। अगर आप अपनी बात को मजबूती के साथ नहीं रखते हैं, तो वह आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। आज यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ वह यही कर रहे हैं।