सात मिनट में ही उड़ा ले गए अरबों के गहने, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में कैसे हो गई इतनी बड़ी चोरी?

संक्षेप: पेरिस के लूवर म्यूजियम में चोरी की घटना बेहद हैरान करने वाली है। यहां तीन चोर दिन दहाड़े घुसे और सात मिनट के अंदर ही अरबों के गहने पर हाथ साफ करके फरार हो गए।

दुनिया के सबसे बड़े माने जाने वाले म्यूजियम में सात मिनट के अंदर ही इतनी बड़ी चोरी हो गई कि उसे बंद ही करना पड़ गया। रविवार सुबह फ्रांस के पैरिस स्थित लूवर म्यूजियम में बड़ी चोरी हो गई। इसके बाद म्यूजियम को बंद कर दिया गया। इसे दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम माना जाता है और इसमें काफी पुराना खजाना भी रखा गया है।

कैसे हुई चोरी? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह-सुबह ही तीन नकाबपश म्यूजियम में घुस गए। पहले ये खिड़की तोड़कर अपोलो गैलरी में घुसे। इसी में फ्रांसीसी क्राउन और अन्य कीमती जूलरी रखी थी। चोरों ने म्यूजियम के पास ट्रक पर लगे फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल किया। बिना किसी घबराहट या हिंसा के उन्होंने गहने चुराए और फिर मोटरसाइकल से फरार हो गए। फ्रांस के गृह मंत्री के मुताबिक सात मिनट के अंदर ही चोरों ने चोरी को अंजाम दे दिया।

बता दें कि इस म्यूजियम की एक दीवार एकदम नदी के पास है। दूसरी ओर एक सीढ़ी है जो कि फायर ट्रक या फिर छत पर कमा करने वाली कंपनियों के काम आती है। सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा बालकनी से सटा हुआ है। अनुमान है कि चोरों ने इसी का इस्तेमाल किया और वे सीधा ऊपर पहुंच गए। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी रात में नहीं बल्कि म्यूजियम खुलने के समय पर हुई। बता दें कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत सारे जेवरात या तो खो गए या फिर बेच दिए गए। वहीं बचे हुए जेवर इस म्यूजियम में रखे गए हैं।

पेरिस का यह म्यूजियम 73 हजार वर्ग मीटर का है। इसका निर्माण 1546 में शाही परिवार के रहने के लिए किया गया था। फ्रांस के किंग फ्रांसिस फर्स्ट काफी कला प्रेमी थे और इसलिए चाहते थे कि इसका इस्तेमाल भविष्य में उनके कला प्रेम के प्रदर्शन के लिए किया जाए। लुई 14वां ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम का कला संग्रह भी ले लिया। इंग्लिश सिविल वार के वक्त चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी। 1789 तक इस संग्रहालय को बंद ही रखा गया। वहीं 1793 में लूवर के आर्ट गैलरी के रूप में खोला गया।

इसी संग्रहालय में लियोनार्दो दा विंची की मशहूर मोना लिसा पेंटिंग भी रखी है। बताया जाता है कि यहां हर दिन करीब 30 हजार लोग आते हैं। म्यूजियम में इतनी सख्त सुरक्षा होने के बाद भी चोरी बहुत हैरान करने वाली है।