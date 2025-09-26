दिन-दहाड़े महज 80 सेकेंड में लूट ली पूरी ज्वेलरी शॉप, 20 से ज्यादा डकैतों ने उड़ाए करोड़ों; VIDEO

ज्वेलरी दुकान में लूटपाट में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई नकाबपोश दुकान में घुसकर उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ कर पास हथियार भी थे।

अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिन दहाड़े डकैती का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चोरों ने महज कुछ ही सेकेंड्स में पूरी ज्वेलरी शॉप लूट ली। घटना को करीब 25 लोगों की गैंग ने मिलकर अंजाम दिया है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें डकैतों को दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है।

यह डकैती सोमवार को सैन फ्रैंसिस्को से लगभग 34 मील दूर में स्थित हेलर ज्वैलर्स नाम के दुकान में हुई है। सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के मुताबिक दुकान में अचानक कुछ नकाबपोश घुस आए और आते ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इनमें से कुछ शख्स के पास बंदूक और अन्य हथियार भी थे। कुछ अन्य डकैत तेजी से गहनों को लूटने में लग गए। लेकिन इस बार, उन्होंने भागने के लिए गोलियां चलाईं। इस बीच दुकान की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए टेक्नोलॉजी की मदद से मेन गेट ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। इसके बाद भागने की कोशिश और दरवाजा तोड़ने के लिए डकैतों ने कई गोलियां चलाईं।

पुलिस के मुताबिक गुंडे लगभग स्टोर में महज 1 मिनट 20 सेकंड रहे। पुलिस ने फुटेज से कम से कम 23 लोगों की पहचान की है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुमान है कि यह संख्या 30 के करीब थी। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, "उन्होंने अंदर जाते ही स्टोर पर कब्जा कर लिया। असल में, जो भी गहने उपलब्ध थे, उन्होंने सबकुछ लूट लिया।" जानकारी के मुताबिक बदमाशों में लगभग 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपए की डकैती कर ली।