एक और हमला आज येरूशलम में हुआ है। इस आतंकी हमले में 5 इजरायली मारे गए हैं, जबकि 11 लोगों का इलाज चल रहा है। येरूशलम के रमोत जंक्शन में यह हमला हुआ है, जिसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई है और स्थिति का जायजा लिया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 04:14 PM
इजरायल में आतंकी हमले से एक और जंग के आसार, वेस्ट बैंक पहुंचने लगे सैनिक; नेतन्याहू की मीटिंग

7 अक्तूबर, 2023। इस तारीख को हमास ने इजरायल के अंदर घुसकर भीषण हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ लोग अब भी उसकी कैद में हैं। तब से अब तक इजरायल की ओर से गाजा में भीषण हमले जारी हैं। इस बीच एक और हमला आज येरूशलम में हुआ है। इस आतंकी हमले में 5 इजरायली मारे गए हैं, जबकि 11 लोगों का इलाज चल रहा है। येरूशलम के रमोत जंक्शन में यह हमला हुआ है, जिसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई है और स्थिति का जायजा लिया है।

खबर मिली है कि ये आतंकी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके के रहने वाले हैं। यह इलाका अब तक जंग से अछूता रहा है और इस हमले के बाद इजरायली सेना इसे भी जद में ले सकती है। वेस्ट बैंक के दो गांवों अल-कुबेबा और कतन्ना के ये रहने वाले हैं। ये इलाके वेस्ट बैंक में ही पड़ते हैं। इस हमले ने एक नई जंग का माहौल बना दिया है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के गांवों को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने वेस्ट बैंक पर भी हमले करने की बात कही थी और इजरायल में विलय का प्लान पेश किया था।

ऐसे में अब वेस्ट बैंक के जंग का नया मैदान बनने की संभावना प्रबल है। इजरायल के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि नागरिकों को हथियारों से लैस करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हथियार लेकर चलने वाले इजरायलियों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों हमलावरों को सैनिकों ने मार डाला है। वहीं हमास ने इस हमले की तारीफ की है और इसे हीरोइज्म करार दिया है। हमास ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों से आह्वान किया है कि वे इजरायल के खिलाफ जंग जारी रखें।

इजरायली सांसद बोलीं- वे हमें बर्बाद और खत्म करना चाहते हैं

इसके अलावा इजरायल की सांसद ओजमा येहुदित एमके लिमोर सोन ने कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक में कोई अंतर नहीं है। खान युनूस और रमल्लाह में कोई अंतर नहीं है। हर जगह वे लोग हमें मारने की फिराक में बैठे हैं। हमें मारना चाहते हैं। इसलिए हमें भी उनको मारकर खत्म करना होगा। इजरायल की नेता ने कहा कि नाजी तो नाजी ही रहेंगे। वे हमें मारना और बर्बाद करना चाहते हैं।

