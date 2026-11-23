जेनसन हुआंग के धुल गए सारे पाप? Nvidia में दोबारा हुई तीन अहम पदों पर वापसी
जेनसन हुआंग की वापसी ऐसे समय हुई है, जब वह चीनी जासूसी से जुड़े विवाद को लेकर जांच के दायरे में हैं। इस मामले में उनके और मेगास्पीड की पूर्व एग्जिक्यूटिव एलिस हुआंग के बीच संबंधों को लेकर आरोप लगाए गए थे।
चीनी जासूसी विवाद में इस्तीफे के महज 2 हफ्ते बाद जेनसेन हुआंग की एनवीडिया में वापसी हुई है। जेनसेन हुआंग को फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बनाया गया है। कंपनी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद हुआंग की वापसी का फैसला लिया।
बोर्ड के मुताबिक, इन बैठकों के दौरान हुआंग की बातों में स्पष्टता और कंपनी का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता को लेकर संतुष्टि बनी। कंपनी ने कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हुआंग की वापसी ऐसे समय हुई है, जब वह चीनी जासूसी से जुड़े विवाद को लेकर जांच के दायरे में हैं। इस मामले में उनके और मेगास्पीड की पूर्व एग्जिक्यूटिव एलिस हुआंग के बीच संबंधों को लेकर आरोप लगे थे।
एनवीडिया के बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि जेनसन हुआंग की वापसी का फैसला लेने से पहले अमेरिकी सरकार के सीनियर अधिकारियों से भी इनपुट लिया गया था। इस बातचीत से मिली जानकारी के आधार पर बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि हुआंग को दोबारा कंपनी की कमान सौंपने से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
बोर्ड के चेयरमैन हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि जेनसेन हुआंग ही एनवीडिया को लीड करने के लिए सही शख्स हैं। उनकी वापसी कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों, कारोबारी सहयोगियों और ग्राहकों के हित में है। बोर्ड को हुआंग की नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा है और कंपनी की कमान दोबारा संभालने पर उनके साथ काम करने का इंतजार है। हार्वे जोन्स बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे। उन्होंने अंतरिम CEO के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाली कोलेट क्रेस के काम की भी तारीफ की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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