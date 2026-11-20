हुआंग की बहन की कंपनी का चीन से संबंध? कौन हैं एएमडी की सीईओ लीजा सू?
एनवीडिया के संस्थापक हुआंग के पद छोड़ने के बाद प्रतिस्पर्धी कंपनी एएमडी की सीईओ लीजा सू भी काफी चर्चा में हैं। आखिर कौन हैं लीजा सू और हुआंग के साथ उनका संबंध क्या है?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चर्चा में आने के बाद हुआंग ने एनवीडिया कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं हुआंग का संबंध, एनवीडिया के साथ-साथ इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी एएमडी से भी रहा है। आखिर क्या है यह संबंध? दोनों कंपनियों के साथ हुआंग का नाम जुड़ने के पीछे की कहानी क्या है? अचानक से एएमडी का नाम, चीन के साथ क्यों जुड़ने लगा? साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या अमेरिका एमएमडी पर नजर रख रहा है।
एएमडी का चीन के साथ बिजनेस का दावा
हाल ही में एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि एएमडी कंपनी चीन के साथ बिजनेस करती है। इस रिपोर्ट में आरोप लगा कि एएमडी का आईईआईटी सिस्टम्स के साथ एक साल से ज्यादा समय बाद भी संबंध है। जबकि अमेरिका ने उस कंपनी को अपनी ‘एंटिटी लिस्ट’ में शामिल कर रखा है। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि आईईआईटी को अमेरिका के एक्सपोर्ट नियमों के तहत किसी भी चीज को भेजने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ओपन-सोर्स बिजनेस न्यूज के मुताबिक उसने 19 अक्टूबर को चीनी कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट की जांच की। इसमें पाया गया कि इस अपडेट में एएमडी द्वारा डेवलप स्टार्टअप फर्मवेयर था। जांच में यह भी पता चला कि कम से कम छह नए एडिशन के एएमडी फर्मवेयर उन आईईआईटी सर्वर अपडेट्स में थे जो इस चीनी कंपनी को पिछले मार्च में ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद जारी किए गए थे।
ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से भी संबंध?
सिर्फ इतना ही नहीं, एएमडी के आईवरेस के साथ संबंधों के बारे में भी जानकारी सामने आई। यह कंपनी एनवीडिया के चीनी बिजनेस नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जाता है। हंटरब्रूक के मुताबिक, एएमडी के ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के साथ अन्य संबंध भी हैं। इन खुलासों का नतीजा यह हुआ कि एएमडी का स्टॉक करीब 11 फीसदी तक गिर गया। जबकि उम्मीद थी कि हुआंग के एनवीडिया से हटने का फायदा एएमडी को मिलेगा। हालांकि एएमडी ने बयान जारी कर छवि बचाने की कोशिश जरूर की। इसमें कहा गया कि एएमडी के संबंधों और बिजनेस को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वह निराधार हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि एएमडी पूरी तरह से अमेरिकी सरकार के नियम-कानून के हिसाब से चलता है।
जांच रिपोर्ट के बाद क्या
इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद एएमडी कंपनी की सीईओ, लीजा सू और एनवीडिया के प्रमुख रहे हुआंग के संबंध भी चर्चा में आ गए हैं। असल में सू, हुआंग की करीबी रिश्तेदार हैं। सू, का जन्म का नाम लिसा त्जवू-फैंग सू था। हुआंग और सू चचेरे भाई-बहन हैं। तीन साल की उम्र में सू ताइवान से अमेरिका चली आईं। उन्होंने एमआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सू ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद आईबीएम और फिर फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ गईं। साल 2012 में सू ने एएमडी जॉइन किया और बहुत तेजी से तरक्की करते हुए 2014 में सीईओ बन गईं।
क्या कभी सू और हुआंग की मुलाकात हुई है?
सू और हुआंग दोनों के परिवार ताइवान से निर्वासित होकर अमेरिका आए, लेकिन बचपन में दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों की मुलाकात तब भी हुई जब दोनों अपनी-अपनी नौकरी में शीर्ष पर पहुंच गए। 2024 में सू ने ब्लूमबर्ग को बताया कि हुआंग से पहली बार वह एक इंडस्ट्री इवेंट के दौरान मिली थीं। उन्होंने कहा कि यह भी बेहद रोचक है कि वह कभी फैमिली डिनर का हिस्सा नहीं बने।
यह भी दिलचस्प है कि हुआंग भी कभी एएमडी में रह चुके हैं। एनवीडिया शुरू करने से पहले वह एएमडी में एक माइक्रोप्रोसेसर डिजाइनर थे। वहीं, सू ने इसके करीब दो दशक बाद एएमडी जॉइन किया और कंपनी को एक नए मुकाम पर लेकर गईं। हालांकि एएमडी और एनवीडिया के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा रही। जब सू ने 2014 में एएमडी का नेतृत्व संभाला, तब कंपनी का बाजार मूल्य 2 बिलियन डॉलर से कम था। लेकिन सू ने हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित किया और कंपनी को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में ही एएमडी की मार्केट प्राइस 950 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। कंपनी ने सू के अंडर में राइजेन और ईपीवाईसी सर्वर प्रोसेसर की वजह से अपनी अलग पहचान बनाई।
भाई-बहन में कैसा रिश्ता?
सू ने पहले हुआंग की कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि एनवीडिया एक शानदार कंपनी है। हालांकि इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि हम कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन यह भी एक ऐसी दुनिया है जहां समय-समय पर आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है। वहीं, हुआंग ने दोनों कंपनियों के बीच कॉम्पटीशन पर बात करते हुए मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो पूरा मार्केट ऊपर जाता है। साथ ही सू का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह प्रेजेंटेशन देती है, तो मेरे कंपनी की स्टॉक प्राइस नीचे चली जाती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।