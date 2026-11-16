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जेन्सन हुआंग दोबारा बन सकते हैं Nvidia के CEO, 2-2 अफेयर सामने आने के बाद भी मिलेगा मौका?

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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जेन्सन हुआंग ने बीते सप्ताह खुद एक बयान जारी कर अपनी पत्नी संग बेवफाई की बात कबूली थी। उन्होंने कंपनी के सभी कर्मचारियों सेअपने किए की माफी भी मांगी थी। इसके बाद एक और अफेयर की बात सामने आई।

Jensen Huang could again become Nvidia CEO
हुआंग ने अफेयर की बात कबूल की है

दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनियों में से एक Nvidia के फाउंडर और CEO रहे जेन्सन हुआंग बीते हफ्ते अपने अफेयर को लेकर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने खुद सामने आकर एक चीनी महिला संग अपने रिश्ते की बात कबूली। इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दबाव के बीच हुआंग को अपना CEO का पद भी छोड़ना पड़ा। अब खबर है कि इस पद पर उनकी वापसी हो सकती है। सिलिकॉन वैली में उनके समर्थन में कैंपेन शुरू हो गया है।

फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली के कुछ प्रभावशाली अधिकारी कंपनी के बोर्ड को हुआंग को फिर से बहाल करने के लिए मनाने का अभियान चला रहे हैं। मामले से जुड़े कई लोगों के मुताबिक हुआंग ने अपने करीबियों के साथ वापसी की संभावना पर चर्चा भी की है।

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एलन मस्क भी कर रहे हैं सपोर्ट

खबर है कि हुआंग की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उनके सहयोगी अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग से जुड़े एक शख्स ने बताया है कि बोर्ड पर दबाव बनाने और वाइट हाउस से समर्थन मांगने के लिए सिलिकॉन वैली के अधिकारियों का एक ‘वॉर रूम’ तैयार किया जा रहा है। इस आइडिया को खुद हुआंग सपोर्ट कर रहे हैं।

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इससे पहले अमेरिका में कई दिग्गज टेक सीईओ ने भी हुआंग का खुलकर समर्थन किया है। इनमें टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी जैसे शख्स के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ‘ब्रिंग बैक जेन्सन हुआंग’ नाम के एक लेटर का भी समर्थन किया है। इस कैंपेन के तहत कंपनी के बोर्ड से हुआंग को वापस लाने की मांग की जा रही है। इधर एनवीडिया के कई कर्मचारियों ने भी सार्वजनिक रूप से हुआंग की वापसी का समर्थन किया है।

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वापसी की राह में हैं चुनौतियां

हालांकि हुआंग के लिए वापसी की राह आसान नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में एनवीडिया के नेतृत्व में ‘बड़े बदलाव’ की मांग की है। इससे यह संकेत हैं कि ट्रंप प्रशासन हुआंग को लेकर अब सतर्कता बरतना चाहेगा। वहीं खुद हुआंग की बात करें तो उनके पास कंपनी में निर्णायक हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे में वे बोर्ड के फैसलों को पलट नहीं सकेंगे। फिलहाल हुआंग के खिलाफ जांच जारी है। वहीं कंपनी ने नए CEO की खोज भी शुरू कर दी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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