जेन्सन हुआंग दोबारा बन सकते हैं Nvidia के CEO, 2-2 अफेयर सामने आने के बाद भी मिलेगा मौका?

जेन्सन हुआंग ने बीते सप्ताह खुद एक बयान जारी कर अपनी पत्नी संग बेवफाई की बात कबूली थी। उन्होंने कंपनी के सभी कर्मचारियों सेअपने किए की माफी भी मांगी थी। इसके बाद एक और अफेयर की बात सामने आई।

दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनियों में से एक Nvidia के फाउंडर और CEO रहे जेन्सन हुआंग बीते हफ्ते अपने अफेयर को लेकर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने खुद सामने आकर एक चीनी महिला संग अपने रिश्ते की बात कबूली। इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दबाव के बीच हुआंग को अपना CEO का पद भी छोड़ना पड़ा। अब खबर है कि इस पद पर उनकी वापसी हो सकती है। सिलिकॉन वैली में उनके समर्थन में कैंपेन शुरू हो गया है।

फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली के कुछ प्रभावशाली अधिकारी कंपनी के बोर्ड को हुआंग को फिर से बहाल करने के लिए मनाने का अभियान चला रहे हैं। मामले से जुड़े कई लोगों के मुताबिक हुआंग ने अपने करीबियों के साथ वापसी की संभावना पर चर्चा भी की है।

एलन मस्क भी कर रहे हैं सपोर्ट खबर है कि हुआंग की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उनके सहयोगी अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग से जुड़े एक शख्स ने बताया है कि बोर्ड पर दबाव बनाने और वाइट हाउस से समर्थन मांगने के लिए सिलिकॉन वैली के अधिकारियों का एक ‘वॉर रूम’ तैयार किया जा रहा है। इस आइडिया को खुद हुआंग सपोर्ट कर रहे हैं।

इससे पहले अमेरिका में कई दिग्गज टेक सीईओ ने भी हुआंग का खुलकर समर्थन किया है। इनमें टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी जैसे शख्स के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ‘ब्रिंग बैक जेन्सन हुआंग’ नाम के एक लेटर का भी समर्थन किया है। इस कैंपेन के तहत कंपनी के बोर्ड से हुआंग को वापस लाने की मांग की जा रही है। इधर एनवीडिया के कई कर्मचारियों ने भी सार्वजनिक रूप से हुआंग की वापसी का समर्थन किया है।