मेरी पोस्ट्स की रीच बढ़ा दीजिए; जेल में बंद इमरान खान की पूर्व पत्नी ने एलन मस्क से लगाई गुहार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क से उनकी पोस्ट्स की रीच बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा ग्रोक के मुताबिक जब भी वह इमरान खान से जुड़ी किसी बात को पोस्ट करती हैं, को एल्गोरिद्म उनकी रीच को लगभग शून्य कर देता है।

Dec 13, 2025 01:34 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित तौर पर सेना प्रमुख आसिम मुनीर के निर्देश पर कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी को इमरान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है, वहीं दूसरी ओर लगातार उनके समर्थकों का भी दमन किया जा रहा है। इसी बीच इमरान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने शुक्रवार को टेस्ला सीईओ एलन मस्क से गुहार लगाई है। जेमिमा ने एक पोस्ट करके लिखा कि उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट किए हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पाकिस्तान में उनके पोस्ट्स की रीच को लगभग शून्य कर दिया गया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए इस पोस्ट में जेमिमा ने मस्क को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी वाले बयान की भी याद दिलाई। उन्होंने लिखा, "एलन मस्क से मेरी व्यक्तिगत अपील, मेरे दो बेटों को अपने पिता इमरान खान से मिलने की या बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनके पिता को पिछले 22 महीनों से अवैध रूप से एकांत कारावास में रखा गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स ही एक ऐसा मंच है जिस पर हम दुनिया को इसके बारे में बता सकते हैं कि वह एक राजनीतिक कैदी हैं लेकिन उन्हें बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं।"

जेमिमा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से इमरान का नामोनिशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हर एक टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन से उनका नाम हटा दिया गया है। इसकी वजह से उनके ऊपर हो रहे इस अन्याय को उजागर करने के लिए उन्हें और उनके समर्थकों को एक्स का सहारा लेना पड़ रहा है।

जेमिमा ने लिखा, " ग्रोक, आपका ही एआई है, उसके मुताबिक हर बार जब मैं इमरान कान की जेल की स्थिति या एकांत कारावास और अपने बेटे की उसके पिता तक पहुंच के बारे में पोस्ट करती हूं तो एल्गोरिद्म उस पोस्ट को सीमित कर देता है... पाकिस्तानी अधिकारियों ने इमरान खान के करीबी लोगों की आलोचना को अपनी ऑनलाइन निगरानी में सबसे ऊपर रखा है और एक्स चुपचाप इसका पालन कर रहा है।"

इमरान खान की पूर्व पत्नी ने एलन मस्क को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी वाले बयान की याद दिलाते हुए कहा, "आपने फ्री स्पीच का वादा किया था, न कि ऐसी स्पीच का जिसका कोई सुनने वाला ही न हो। कृपया मेरे अकाउंट पर बिजबिलिटीट फिल्टिरिंग ठीक करें, ताकि हम अपना संदेश दुनिया तक पहुंचा सकें।

गौरतलब है कि इमरान खान और गोल्डस्मिथ की शादी 1995 में हुई थी। उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम क्रमशः सुलेमान ईसा और कासिम है। 9 साल तक एक साथ रहने जेमिमा और इमरान ने साल 2004 में अलग होने का फैसला किया। इसके बाद जेमिमा अमेरिका में रहने लगीं, हालांकि तलाक के बावजूद उन्हें कई मौकों पर इमरान खान के लिए आवाज उठाते हुए देखा जाता रहा है।

आपको बता दें, इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान की आडियाला जेल में रखा गया है। उनके समर्थकों का आरोप है कि इमरान को लगातार परेशान किया जा रहा है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि, पाकिस्तानी फौज और सरकार की तरफ से लगातार इस मामले पर चुप्पी साधी जा रही है।

