क्या है 'बुब्बा' जिसको लेकर अमेरिका में छिड़ा सियासी घमासान, ट्रंप भी चर्चा में

अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने बुधवार ( 12 नवंबर ) को जेफ्री एपस्टीन से जुड़े हजारों ईमेल्स को सार्वजनिक किया है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि ट्रंप को एपस्टीन की यौन तस्करी नेटवर्क में शामिल नाबालिग लड़कियों की जानकारी थी। एक ईमेल के अनुसार, ट्रंप एक पीड़िता के साथ एपस्टीन के घर पर घंटों रुके रहे। हालांकि ट्रप लगातार एपस्टीन के काले कारनमों में किसी तरह के हाथ होने से इनकार करते रहे हैं। लेकिन मेल वायरल होने के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं।

वायरल हो रहे ईमेल 2011 का एक ईमेल ( जो एपस्टीन ने अपनी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को लिखा था) में कहा गया है कि तुम समझो कि जो अब तक चुप है, वह ट्रंप है। कमेटी ने इसे ट्रंप और एपस्टीन की पुरानी दोस्ती के सबूत के रूप में पेश किया है। इससे संबंधित कुल 20000 पेज जारी किए गए हैं, जिनकी समीक्षा जारी है। ये ईमेल एपस्टीन, मैक्सवेल और लेखक माइकल वॉल्फ के बीच के हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ट्रंप और 'बुब्बा' का रहस्य सबसे ज्यादा विवाद मार्क एपस्टीन (जेफ्री के भाई) के मार्च 2018 के ईमेल से जुड़ा है। इस ईमेल में मार्क ने ट्रंप और एपस्टीन के संबंधों पर के बारे में लिखा है एक ईमेल में मार्क ने अपने भाई से कहा है कि स्टीव बैनन से पूछिए कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास ट्रंप की वो तस्वीर है, जिसमें वह 'बुब्बा' को 'ब्लो' रहे हैं? यह ईमेल वायरल होते ही अमेरिका में तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई, जहां लोग 'ट्रंप ने बुब्बा को क्यों ब्लो दिया?' जैसे सवाल उठा रहे हैं।