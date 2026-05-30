ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट टेस्ट के दौरान धमाका, जेफ बेजोस को तगड़ा झटका
यह हॉट-फायर टेस्ट था, जिसमें रॉकेट को लॉन्च पैड पर बांधकर उसके इंजनों को फायर किया जाता है। रॉकेट 98 मीटर ऊंचा था और टेस्ट के दौरान इसके नीचे से धुआं निकलने के कुछ ही देर बाद पूरा रॉकेट आग की लपटों में घिर गया।
जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट में फ्लोरिडा के स्पेस फोर्स स्टेशन में इंजन टेस्ट के दौरान धमाका हो गया। यह हॉट-फायर टेस्ट था, जिसमें रॉकेट को लॉन्च पैड पर बांधकर उसके इंजनों को फायर किया जाता है। रॉकेट 98 मीटर ऊंचा था और टेस्ट के दौरान इसके नीचे से धुआं निकलने के कुछ ही देर बाद पूरा रॉकेट आग की लपटों में घिर गया और भयंकर धमाके के साथ फट गया। इस घटना से आसपास के इलाकों में घर हिल गए और आसमान नारंगी रंग से भर गया। गनीमत रही कि किसी भी कर्मचारी को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं।
ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस ने घटना के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही कठिन दिन था। उन्होंने लिखा, 'रूट कॉज जानने में अभी समय लगेगा, लेकिन हम पहले से ही इसकी जांच कर रहे हैं। जो भी टूटा है, उसे फिर से बनाएंगे और उड़ान भरने के लिए वापस लौटेंगे। यह प्रयास इसके लायक है।' ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट स्पेसएक्स के स्टारशिप का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है।
ब्लू ओरिजिन के लिए बड़ा झटका
हाल ही में कंपनी को नासा से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके बाद यह विस्फोट कंपनी के लिए बड़ा झटका है। यह घटना स्पेस इंडस्ट्री की चुनौतियों को फिर से सामने रखती है। एलन मस्क ने इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वीडियो देखते हुए लिखा, 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। रॉकेट बनाना कठिन है।' मस्क स्वयं स्पेसएक्स के साथ कई रॉकेट फेलियर का सामना कर चुके हैं, इसलिए उनकी यह टिप्पणी सहानुभूति और अनुभव दोनों को दर्शाती है।
एलन मस्क की स्पेसएक्स हाल ही में स्टारशिप के सफल टेस्ट उड़ान भर चुकी है, जो इस घटना के समय पर और भी प्रासंगिक हो जाता है। ब्लू ओरिजिन अब जांच पूरी कर फिर से र्निर्माण की तैयारी में जुट गई है। स्पेस उद्योग में ऐसे हादसे आम हैं, लेकिन इससे सीखकर कंपनियां आगे बढ़ती हैं। जेफ बेजोस और एलन मस्क दोनों ही मानव को दूसरे ग्रह पर बसाने के सपने देखते हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि रॉकेट विज्ञान कितना जटिल और जोखिम भरा है, फिर भी इसमें निवेश जारी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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