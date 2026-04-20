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हां-ना के बीच इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं जेडी वेंस, ईरान भी शांति वार्ता के लिए हो गया तैयार?

Apr 20, 2026 09:56 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Iran US Talk: अमेरिका और ईरान के बीच तीखे बयानबाजी के माहौल के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर सोमवार को अनिश्चितता छाई रही। इस बीच खबर आई है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को वॉशिंगटन से पाकिस्तान रवाना होंगे, जहां वे ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता के नए दौर में शामिल होंगे।

हां-ना के बीच इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं जेडी वेंस, ईरान भी शांति वार्ता के लिए हो गया तैयार?

अमेरिका और ईरान के बीच तीखे बयानबाजी के माहौल के बीच बहुप्रतीक्षित शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर सोमवार को अनिश्चितता छाई रही। इस बीच खबर आई है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को वॉशिंगटन से पाकिस्तान रवाना होंगे, जहां वे ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता के नए दौर में शामिल होंगे। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी में बताया कि वेंस पाकिस्तान पहुंचकर वार्ता में हिस्सा लेंगे। वाइट हाउस ने सीएनएन को बताया कि यात्रा के समय को लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

इधर, ईरानी सूत्रों ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने पर ईरान गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि, ईरान की भागीदारी तभी संभव है जब इस्लामाबाद अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए ब्लॉकेड को हटाने में सफल हो जाए। इससे पहले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा था कि तेहरान अपनी भागीदारी पर सकारात्मक समीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

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ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनके देश ने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि वह अमेरिका के साथ वार्ता के अगले दौर में भाग लेगा या नहीं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच 'आवश्यक उपाय' करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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वहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरानी झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना ही सार्थक संवाद का आधार है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अमेरिकी सरकार के आचरण पर गहरा ऐतिहासिक अविश्वास जताते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के निरर्थक और विरोधाभासी संकेत एक कड़वा संदेश देते हैं। वे ईरान को आत्मसमर्पण कराना चाहते हैं, लेकिन ईरानी कभी नहीं झुकेंगे।

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बता दें कि पाकिस्तान इन वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों पक्षों के बीच पिछले दौर की बातचीत बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हुई थी। नई वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हार्मुज की सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना है। दूसरी ओर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को अमेरिका और ईरान के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात की और अपेक्षित दूसरे दौर की वार्ता के लिए सुरक्षा तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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