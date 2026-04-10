अमेरिका से मत खेलो, शांति वार्ता से पहले जेडी वेंस की ईरान को कड़ी चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप ने हमें क्लियर गाइडलाइंस दी हैं। अगर ईरान के लोग पूरे भरोसे के साथ बात करते हैं तो इसे अच्छे से अंजाम दिया जाएगा। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर वह लोग हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर अंजाम भी वैसा ही होगा। यह बातें जेडी वेंस ने कही हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने हमें क्लियर गाइडलाइंस दी हैं। अगर ईरान के लोग पूरे भरोसे के साथ बात करते हैं तो इसे अच्छे से अंजाम दिया जाएगा। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर वह लोग हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर अंजाम भी वैसा ही होगा। यह बातें आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहीं। वह ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान जेडी वेंस ने ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रहने की उम्मीद जताई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहाकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत करने जा रही टीम के लिए सीमाएं बना दी हैं। साथ ही डील होने की भी उम्मीद जताई है।
कैसी है वेंस का अप्रोच
पाकिस्तान रवानगी के लिए एयर फोर्स 2 में सवार होते हुए वेंस ने कहाकि अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि अगर ईरानी अच्छी मंशा के साथ बातचीत के इच्छुक हैं तो हम भी खुले हाथों से इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहाकि लेकिन अगर यह लोग अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा जवाब भी उसी तरह का होगा। वेंस, लंबे समय से विदेशी सैन्य हस्तक्षेपों के प्रति संदेहपूर्ण रहे हैं। वह हमेशा खुले अंतहीन संघर्षों में सैनिक भेजने की संभावना के बारे में मुखर रहे हैं। शुक्रवार को वेंस पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के साथ मध्यस्थता वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए रवाना हुए।
अमेरिका पर दबाव
वेंस की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब एक अस्थायी, संघर्षविराम टूटने के कगार पर नजर आ रहा है। ईरान की और अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल की मांगों के बीच की खाई आसानी से सुलझती नहीं दिखाई दे रही है। अमेरिका में भी काफी ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। दबाव तो वेंस के ऊपर भी है जो अगले राष्ट्रपति चुनाव में दावेदार हो सकते हैं। अमेरिका पर इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
कौन-कौन जा रहा है
वेंस के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय वाइट हाउस ने बातचीत के प्रारूप को लेकर बहुत कम जानकारी दी है। यह भी नहीं बताया गया है कि वार्ता प्रत्यक्ष होगी या अप्रत्यक्ष और न ही बैठक को लेकर कोई स्पष्ट अपेक्षाएं बताई गई हैं।
वेंस की बड़ी परीक्षा
यह अब तक वेंस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा वाला क्षण है क्योंकि वेंस के पास खास कूटनीतिक अनुभव नहीं है। उन्होंने बुधवार को इस अटकल को खारिज किया था कि ईरानियों ने उनके वार्ता में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहाकि मुझे यह नहीं पता। अगर यह सच है तो मुझे हैरानी होगी। मैं हालांकि इसमें शामिल होना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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