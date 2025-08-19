इस बार चुप ही रहे जेडी वेंस, जेलेंस्की संग ट्रंप का भी बदल गया अंदाज; मीटिंग से क्या हासिल

इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की के प्रति व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ था। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मीटिंग के दौरान कुछ नहीं बोले। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा की गारंटी को लेकर अहम बात की गई।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दूसरी बार उनसे मिलने अमेरिका पहुंचे थे। हालांकि दोनों मीटिंग में जमीन आसमान का फर्क था। फरवरी में हुई बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की में टकराव हो गया था। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जेलेंस्की को सुनाया था। जबकि इस बार जेडी वेंस चुपचाप बैठे रहे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज भी अलग ही नजर आया। उन्होंने जेंलेस्की के सूट की तारीफ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मिनरल डील को लेकर भी जेलेंस्की से कोई सख्त बात नहीं की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने जब जेलेंस्की के सूट की तारीफ की तो उन्होंने भी ट्रंप का आभार जताया। इस बार जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देशों के नेता भी ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। बता दें कि शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में मीटिंग हुई थी। इसके बाद ही उन्होंने जेलेंस्की को भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया।

सुरक्षा की गारंटी पर क्या हुई बात यूक्रेन शुरू से ही कहता रहा है कि उसे सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जरूर कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होने जा रहा है। हालांकि उन्होंने बैठक के दौरान यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोपीय देशों को अगर लगता है कि उन्हें यूक्रेन को सुरक्षा देनी है तो मैं भी उनकी मदद करूंगा। इस बात पर जेलेंस्की भी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही मजबूत संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी सुरक्षा की गारंटी को लेकर राजी हैं। इससे पले अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि मॉस्को नाटो की तर्ज पर ही यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलने के खिलाफ नहीं हैं। मीटिंग के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, जब हम सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं तो यह केवल यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप के लिए हैं।

यूरोपीय नेताओं ने भी की ट्रंप की तारीफ बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं ने भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मीटिंग से पहले ही नाटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर स्पष्टता की जरूरत है। अगर हम और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर काम करें तो यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है। उन्होने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं भी होता है तब भी उसे कैसे सुरक्षा दी जाएगी, इसके लिए पूरा प्लान सामने रखने की जरूरत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने कहा कि यह सही अर्थों में शांति की ओर प्रगति है और इसी को एकता कहते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिंग मर्ज ने कहा कि युद्धविराम का रास्ता खुला है लेकिन यह आगे और भी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए रूस पर दबाव बनाने की जरूरत है।