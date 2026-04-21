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फिर होने वाली है गनफायर? न वेंस आए पाकिस्तान, न पहुंचा ईरानी दल; खत्म होने को है सीजफायर

Apr 21, 2026 11:02 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Iran US Talk: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के रूप में पाकिस्तान में हो रही शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी अभी तक इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है।

फिर होने वाली है गनफायर? न वेंस आए पाकिस्तान, न पहुंचा ईरानी दल; खत्म होने को है सीजफायर

अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के रूप में पाकिस्तान में हो रही शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी अभी तक इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। वार्ता की खींचतान के बीच वर्तमान सीजफायर की समयसीमा बुधवार को समाप्त होने वाली है, लेकिन ईरान की ओर से वार्ता में भाग लेने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी मीडिया ने स्पष्ट किया है कि कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा में देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी में पहले दौर की 21 घंटे लंबी वार्ता बेनतीजा रही थी। उस दौरान जेडी वेंस ने ईरान पर अमेरिकी शर्तों को न मानने का आरोप लगाया था। वेंस ने कहा था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके कारण समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी पक्ष ईरान से परमाणु हथियार न विकसित करने की मौलिक प्रतिबद्धता की मांग कर रहा है, जबकि ईरान अमेरिका से अधिक विश्वास बनाने की शर्त रख रहा है। सीजफायर की समयसीमा समाप्त होने के साथ मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने का प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि अगर ईरान अच्छी मंशा से आगे आएगा तो वार्ता संभव है, अन्यथा स्थिति और जटिल हो सकती है।

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इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्धविराम की तारीख तक अगर वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई तो वे इसे बढ़ाने के विचार को खारिज कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हमारे पास इतना समय नहीं है। ईरान के पास इस मामले में बहुत कम विकल्प बचे हैं, क्योंकि उसके नेतृत्व और सेना को करारी चोटें पहुंचाई जा चुकी हैं। ट्रंप ने आशा जताई कि अमेरिका और ईरान एक 'शानदार समझौते' पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनकी नौसेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनकी वायु सेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनके नेताओं को हटा दिया है। सच कहूं तो हमने उनके नेताओं को हटा दिया है, जिससे मामला थोड़ा जटिल हो गया है, लेकिन ये मौजूदा नेता कहीं अधिक तर्कसंगत हैं। यह सत्ता परिवर्तन है, चाहे आप इसे कुछ भी कहें।

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ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें बातचीत करनी होगी। ईरान अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर सकता है। अगर वे समझौता कर लेते हैं, तो वे फिर से एक मजबूत राष्ट्र, एक शानदार राष्ट्र बन सकते हैं। ईरानी नेतृत्व की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ईरानी जनता का नेतृत्व कुछ बेहद कठोर लोगों के हाथों में है और यह देश के लिए बहुत नकारात्मक है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बुधवार को बिना किसी समझौते के युद्धविराम समाप्त होता है तो अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं बमबारी करने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक बेहतर रवैया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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