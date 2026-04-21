फिर होने वाली है गनफायर? न वेंस आए पाकिस्तान, न पहुंचा ईरानी दल; खत्म होने को है सीजफायर

Iran US Talk: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के रूप में पाकिस्तान में हो रही शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी अभी तक इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के रूप में पाकिस्तान में हो रही शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी अभी तक इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। वार्ता की खींचतान के बीच वर्तमान सीजफायर की समयसीमा बुधवार को समाप्त होने वाली है, लेकिन ईरान की ओर से वार्ता में भाग लेने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी मीडिया ने स्पष्ट किया है कि कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा में देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी में पहले दौर की 21 घंटे लंबी वार्ता बेनतीजा रही थी। उस दौरान जेडी वेंस ने ईरान पर अमेरिकी शर्तों को न मानने का आरोप लगाया था। वेंस ने कहा था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके कारण समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी पक्ष ईरान से परमाणु हथियार न विकसित करने की मौलिक प्रतिबद्धता की मांग कर रहा है, जबकि ईरान अमेरिका से अधिक विश्वास बनाने की शर्त रख रहा है। सीजफायर की समयसीमा समाप्त होने के साथ मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने का प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि अगर ईरान अच्छी मंशा से आगे आएगा तो वार्ता संभव है, अन्यथा स्थिति और जटिल हो सकती है।

इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्धविराम की तारीख तक अगर वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई तो वे इसे बढ़ाने के विचार को खारिज कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हमारे पास इतना समय नहीं है। ईरान के पास इस मामले में बहुत कम विकल्प बचे हैं, क्योंकि उसके नेतृत्व और सेना को करारी चोटें पहुंचाई जा चुकी हैं। ट्रंप ने आशा जताई कि अमेरिका और ईरान एक 'शानदार समझौते' पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनकी नौसेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनकी वायु सेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनके नेताओं को हटा दिया है। सच कहूं तो हमने उनके नेताओं को हटा दिया है, जिससे मामला थोड़ा जटिल हो गया है, लेकिन ये मौजूदा नेता कहीं अधिक तर्कसंगत हैं। यह सत्ता परिवर्तन है, चाहे आप इसे कुछ भी कहें।