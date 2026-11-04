अमेरिका में मिडटर्म चुनाव हारते ही ट्रंप से नाराज हुए जेडी वेंस? बोले- ईरान युद्ध ही हार का कारण

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान युद्ध को मिडटर्म में पार्टी के बुरे हालातों का कारण बताया। उन्होंने कहा कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने वाले कई मतदाताओं ने इस बार पार्टी को वोट नहीं किया।

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चौंकाने वाले रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े चेहरे इस चुनाव में हार गए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट से अपनी पकड़ गंवा दी है। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मिडटर्म में यह एक बड़ी हार है। नतीजे सामने आने के बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से राष्ट्रपति की नीतियों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हार के लिए चार कारण गिनाए हैं। इनमें सबसे ऊपर उन्होंने ईरान युद्ध को रखा है।

मिडटर्म चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद जेडी वेंस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले कई मतदाताओं ने प्रशासन के विरोध में अपना पक्ष बदल लिया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी को मुख्य रूप से इसलिए हार नहीं मिली कि उनके समर्थक मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे। इसके बजाय, उनका तर्क है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प-वेंस टिकट को वोट देने वाले काफी लोगों ने 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में पार्टी के खिलाफ रुख अपना लिया।

ट्रंप समर्थक क्यों हुए रिपब्लिकन पार्टी से नाराज, वेंस ने बताए चार कारण अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने हार के मुख्य तौर पर चार कारण बताए। इसमें ईरान युद्ध, बढ़ती महंगाई, अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर प्रशासन की नीति और इजरायल के साथ अमेरिका के संबंध। वेंस ने लिखा, ''हमारी हार की वजह वह युद्ध है।'' उन्होंने कहा कि अगर लोग यह तर्क देना चाहते हैं कि अगले छह साल के लिए सीनेट पर अपना नियंत्रण खो देना सही है, तो बेशक ऐसा तर्क दें। उन्होंने कहा, ''आप सहमत हों या असहमत, कम से कम यह एक ईमानदार बात तो होगी।''

बता दें, वेंस का यह बयान साफ तौर पर ट्रंप प्रशासन के भीतर के उस माहौल को सामने रखता है, जिसमें वह यह मानते हैं कि ईरान युद्ध उनके लिए एक राजनीतिक बोझ बन गया है।

ट्रंप समर्थकों ने ही नहीं किया पार्टी को वोट वेंस ने कहा कि प्रशासन की नीतियों की वजह से इस बार उन लोगों ने भी रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं दिया, जो ट्रंप समर्थक हैं। उन्होंने लिखा कि रिपब्लिकन डेटा विश्लेषकों ने मतदाताओं की संरचना का अध्ययन करने में काफी समय बिताया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वोट देने आए लोग वैसे ही हैं, जिन्होंने 2024 में ट्रम्प का समर्थन किया था।

हालांकि पोल में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन शुरुआती आंतरिक आकलन से पता चला कि रिपब्लिकन समर्थक काफी संख्या में बाहर निकल रहे थे, जिससे पार्टी मुकाबले में बनी हुई थी। वेंस ने बताया कि उन्होंने विश्लेषक से पूछा था कि क्या इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि रिपब्लिकन चुनाव की रात कोई चौंकाने वाला परिणाम दे सकते हैं। विश्लेषक ने जवाब दिया, "नहीं। हो सकता है कि हम पोल के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करें। लेकिन डेटा बता रहा है कि 2024 में ट्रम्प/वेंस को वोट देने वाले कई मतदाता नाराज हैं और दूसरी तरफ (विपक्ष को) वोट देने की योजना बना रहे हैं। हमारे समर्थक बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वे हमें वोट न दें।"

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