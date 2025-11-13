Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Japanese PM Sanae Takaichi says she only sleeps for two and four hours every night
रात के 3 बजे मीटिंग बुलाकर ट्रोल हो रहीं जापान की PM, कहा- मैं सिर्फ 2 से 4 घंटे सोती हूं

रात के 3 बजे मीटिंग बुलाकर ट्रोल हो रहीं जापान की PM, कहा- मैं सिर्फ 2 से 4 घंटे सोती हूं

संक्षेप: जापान की PM इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह है उनका काम के लिए अतिरिक्त दबाव बनाना। ताकाइची ने पिछले हफ्ते अपने ऑफिस में रात के 3 बजे कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित करके लोगों को चौंका दिया था।

Thu, 13 Nov 2025 09:47 PMJagriti Kumari एएफपी
share Share
Follow Us on

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची इन दिनों अपने काम की शैली को लेकर आलोचना झेल रही हैं। आलोचना के बीच उन्होंने एक बार ऐसा बयान दिया है जो शायद लोगों को पसंद ना आए। ताकाइची ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि वह हर रात को सिर्फ दो से चार घंटे ही सोती हैं। ताकाइची पद संभालने के बाद से ही लोगों को जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आलोचना झेल रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले ताकाइची ने पिछले हफ्ते संसदीय सत्र की तैयारी के लिए अपने कार्यालय में सुबह 3 बजे कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित करके लोगों को चौंका दिया था। गुरुवार को उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, "मैं लगभग दो घंटे सोती हूं। ज्यादा से ज्यादा चार घंटे। मुझे लगता है कि यह मेरी त्वचा के लिए हानिकारक है।" ताकाइची से जापान के लंबे काम के घंटों को कम करने के महत्व के बारे में पूछा गया था।

गौरतलब है कि जापान लंबे समय से एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जहां कई कर्मचारी कार्यालय में भारी दबाव का सामना करते हैं। जापान संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जहां ज्यादा काम से मरने वाले लोगों के लिए एक शब्द भी है।

ये भी पढ़ें:जापान पहुंचे ट्रंप ने पहली महिला PM के तारीफों के बांधे पुल, बदले में क्या मिला?
ये भी पढ़ें:साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला PM,क्या है ग्लास क्लिफ इफेक्ट, जिसकी चर्चा

इन मुद्दों को जोर डालते हुए पीएम ताकाइची से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ओवरटाइम की सीमा को बढ़ाने के बारे में उनकी सरकार की चर्चाओं के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि श्रमिकों और नियोक्ताओं की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुजारा चलाने के लिए दो नौकरी करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग ओवरटाइम पर सख्त सीमाएं लगाते हैं। ताकाइची ने कहा है कि कोई भी बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Japan International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।