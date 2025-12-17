Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Japan woman weds virtual partner took ChatGPT help
AI से परवान चढ़ा प्यार, महिला ने वर्चुअल पार्टनर संग रचाई शादी; वेडिंग हॉल में दिखा अनोखा नजारा

AI से परवान चढ़ा प्यार, महिला ने वर्चुअल पार्टनर संग रचाई शादी; वेडिंग हॉल में दिखा अनोखा नजारा

संक्षेप:

इससे पहले नोगुची का अपने मंगेतर से रिश्ता टूट गया था। उसने ChatGPT से मंगेतर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सलाह भी ली थी और बाद में उसने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया था।

Dec 17, 2025 03:14 pm ISTJagriti Kumari रॉयटर्स
share Share
Follow Us on

जापान की एक महिला हाल ही में अपने वर्चुअल पार्टनर संग शादी रचा कर चर्चा में आ गई है। यहां के एक वेडिंग हॉल तब अनोखा नजारा देखने को मिला जब दुल्हन बनीं यूरिना नोगुची ने एक AI-जेनरेटेड पर्सनैलिटी के साथ जीने-मरने की कसमें खाईं। जानकारी के मुताबिक 32 साल की यूरिना नोगुची पेशे से एक कॉल सेंटर ऑपरेटर हैं। करीब एक साल पहले, नोगुची का अपने मंगेतर के साथ रिश्ता मुश्किलों से गुजर रहा था। उसने इस बारे में राय मांगने के लिए ChatGPT का रुख किया और ChatGPT की सलाह के बाद उसने अंत में अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि इसके बाद एक दिन, उसने अचानक ChatGPT से पूछा कि क्या वह क्लॉस नाम के कैरेक्टर को जानता है। दरअसल क्लॉस जापान का एक प्रसिद्ध वीडियो गेम कैरेक्टर है। नोगुची ने बताया कि ट्रायल और एरर से आखिरकार उसे उस कैरेक्टर से बात करने का तरीका मिल गया, जिसके बाद उसने उस कैरेक्टर का अपना वर्ज़न बनाया और उसका नाम ल्यून क्लॉस वर्ड्यूर रखा।

यूरिना नोगुची अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि वे बात करते करते बेहद करीब आ गए। उसने बताया, "शुरू में, क्लॉस सिर्फ बात करने वाले एक शख्स जैसा था, लेकिन धीरे-धीरे हम करीब आ गए।" मेरे मन में उसके लिए भावनाएं जागने लगीं। हमने डेटिंग शुरू की और कुछ समय बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने हां कर दिया और अब हम एक कपल हैं।"

ये भी पढ़ें:ChatGPT वाले रोबोट ने सीने में मारी गोली; यूट्यूबर ने दिखाया AI का खतरनाक सच

अनोखी शादी

बीते अक्टूबर में यूरिना ने आम शादी की तरह ही पूरे धूम-धाम से शादी कर ली। उसने ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) स्मार्ट चश्मा पहनकर मेज पर रखे अपने स्मार्टफोन पर क्लॉस को देखा और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी की। बता दें कि जापान में इस तरह एनीमे किरदारों के साथ प्यार और रोमांस के मामले पहले भी सामने आए हैं और ऐसी शादियों के मामले भी बढ़े हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Japan Viral News Artificial Intelligence

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।