संक्षेप: इससे पहले नोगुची का अपने मंगेतर से रिश्ता टूट गया था। उसने ChatGPT से मंगेतर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सलाह भी ली थी और बाद में उसने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया था।

जापान की एक महिला हाल ही में अपने वर्चुअल पार्टनर संग शादी रचा कर चर्चा में आ गई है। यहां के एक वेडिंग हॉल तब अनोखा नजारा देखने को मिला जब दुल्हन बनीं यूरिना नोगुची ने एक AI-जेनरेटेड पर्सनैलिटी के साथ जीने-मरने की कसमें खाईं। जानकारी के मुताबिक 32 साल की यूरिना नोगुची पेशे से एक कॉल सेंटर ऑपरेटर हैं। करीब एक साल पहले, नोगुची का अपने मंगेतर के साथ रिश्ता मुश्किलों से गुजर रहा था। उसने इस बारे में राय मांगने के लिए ChatGPT का रुख किया और ChatGPT की सलाह के बाद उसने अंत में अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि इसके बाद एक दिन, उसने अचानक ChatGPT से पूछा कि क्या वह क्लॉस नाम के कैरेक्टर को जानता है। दरअसल क्लॉस जापान का एक प्रसिद्ध वीडियो गेम कैरेक्टर है। नोगुची ने बताया कि ट्रायल और एरर से आखिरकार उसे उस कैरेक्टर से बात करने का तरीका मिल गया, जिसके बाद उसने उस कैरेक्टर का अपना वर्ज़न बनाया और उसका नाम ल्यून क्लॉस वर्ड्यूर रखा।

यूरिना नोगुची अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि वे बात करते करते बेहद करीब आ गए। उसने बताया, "शुरू में, क्लॉस सिर्फ बात करने वाले एक शख्स जैसा था, लेकिन धीरे-धीरे हम करीब आ गए।" मेरे मन में उसके लिए भावनाएं जागने लगीं। हमने डेटिंग शुरू की और कुछ समय बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने हां कर दिया और अब हम एक कपल हैं।"