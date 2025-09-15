Japan the population of one lakh has crossed the age of 100 years जापान में एक लाख की आबादी पार कर गई 100 साल की उम्र, 55वीं बार बना यह रिकॉर्ड, International Hindi News - Hindustan
विदेश न्यूज़

Japan the population of one lakh has crossed the age of 100 years

जापान में एक लाख की आबादी पार कर गई 100 साल की उम्र, 55वीं बार बना यह रिकॉर्ड

जापान ने लगातार 55वीं बार सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं जापान में 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:25 PM
जापान ने 55वीं बार बुजुर्गों की सबसे ज्यादा आबादी का रिकॉर्ड बनाया है। करीब 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जो कि 100 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। इनमें 87 हजार से ज्यादा महिलाएं और 12 हजार से ज्यादा पुरुष हैं। वहीं कुल 361 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 65 साल से ऊपर के हैं। जापान सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 93 लाख लोग ऐसे हैं जो कि नौकरीपेशा हैं। कुल आबादी से तुलना करें तो 7 में से एक कर्मचारी 65 साल की उम्र पार कर चुका है। ऐसे में कंपनियों के पास बुजुर्गों को सुविधाएं देने और काम का अनुकूल माहौल तय करना भी एक चुनौती है।

आंकड़ों के मुताबिक जापान में 150 लाख पुरुष और 205 लाख महिलाएं बुजुर्ग हैं। जापान की एजेंसी के मुताबिक 2040 तक जापान में बुजुर्गों की आबादी 40 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। इस मामले में दूससे नंबर पर इटली है जहां 25 फीसदी लोग 65 साल से ऊपर के हैं। वहीं जर्मनी में 23 फीसदी लोग बुजुर्ग हैं। जापान में 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। इस दिन जापान के प्रधानमंत्री बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं। उन्हें चांदी का गिलास और बधाई पत्र दिया जाता है।

जापान में सबसे ज्यादा उम्र की महिला 114 साल की हैं। वहीं बुजुर्गों में कियोताका मिजुनो की उम्र 111 साल है। बता दें कि जापान में जीवन दर 95 प्रतिशत है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों के मामले में जापान का चौथा नंबर है। वहीं सबसे ज्यादा स्वस्थ्य देशों की बात होती है तो जापान दूसरे नंबर पर आता है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि 1963 तक जापान में 100 साल से ज्यादा लोगों की संख्या केवल 153 ही थी। हालांकि इसके बाद स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने पहल शुरू की। लोगों को जागरूक किया गया। चीनी के कम इस्तेमाल पर जोर दिया गया। जापान में व्यायाम को प्रमुखता दी गई और कई स्कीम चलाई गईं। इगले 18 साल में ही जापान में 100 साल से ज्यादा लोगों की संख्या 1000 को पार कर गई। वहीं साल 2000 आते-आते जापान में 10 हजार बुजुर्ग 100 साल से ज्यादा के हो चुके थे।

