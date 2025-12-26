Hindustan Hindi News
जापान की फैक्ट्री में बड़ा अटैक, शख्स ने भीड़ पर धारदार चाकू से कर दिया हमला; कई घायल

जापान की फैक्ट्री में बड़ा अटैक, शख्स ने भीड़ पर धारदार चाकू से कर दिया हमला; कई घायल

संक्षेप:

स्थानीय मीडिया ने बताया है कि टोक्यो के पश्चिम में एक रबर फैक्ट्री में एक आदमी ने चाकू से कई लोगों पर हमला किया।

Dec 26, 2025 03:46 pm ISTJagriti Kumari एपी, टोक्यो
जापान की एक रबर फैक्ट्री के अंदर चाकूबाजी की घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को जापान के सेंट्रल हिस्से में हुए इस हमले के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

AFP न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को सेंट्रल जापान में शिज़ुओका प्रांत के मिशिमा शहर की एक रबर फैक्ट्री में हुई है। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने चाकूबाजी के दौरान एक अज्ञात लिक्विड भी स्प्रे किया। एक इमरजेंसी सर्विस अधिकारी ने बताया कि हमले के तुरंत बाद हमलावर को फैक्ट्री में ही पकड़ लिया गया।

इमरजेंसी अधिकारी के मुताबिक हमले में कम से कम 14 लोग घायल हो गए हैं। फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के एक अधिकारी तोमोहारू सुगियामा ने बताया, "14 लोगों को इमरजेंसी इलाज के लिए ले जाया जा रहा है।" घटना की जांच शुरू कर दो गई है।

