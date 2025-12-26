जापान की फैक्ट्री में बड़ा अटैक, शख्स ने भीड़ पर धारदार चाकू से कर दिया हमला; कई घायल
स्थानीय मीडिया ने बताया है कि टोक्यो के पश्चिम में एक रबर फैक्ट्री में एक आदमी ने चाकू से कई लोगों पर हमला किया।
जापान की एक रबर फैक्ट्री के अंदर चाकूबाजी की घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को जापान के सेंट्रल हिस्से में हुए इस हमले के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
AFP न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को सेंट्रल जापान में शिज़ुओका प्रांत के मिशिमा शहर की एक रबर फैक्ट्री में हुई है। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने चाकूबाजी के दौरान एक अज्ञात लिक्विड भी स्प्रे किया। एक इमरजेंसी सर्विस अधिकारी ने बताया कि हमले के तुरंत बाद हमलावर को फैक्ट्री में ही पकड़ लिया गया।
इमरजेंसी अधिकारी के मुताबिक हमले में कम से कम 14 लोग घायल हो गए हैं। फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के एक अधिकारी तोमोहारू सुगियामा ने बताया, "14 लोगों को इमरजेंसी इलाज के लिए ले जाया जा रहा है।" घटना की जांच शुरू कर दो गई है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।