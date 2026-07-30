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जापान में आने वाला है महाप्रलय? क्यों टोक्यो से दूर अलग राजधानी बनाने की तैयारी

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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जापान में इन दिनों टोक्यो के अलावा दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश तेज है। आने वाले दिनों में संकट की आशंका को देखते हुए सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस कदम का विरोध भी हो रहा है। समझिए पूरा मामला।

Japan searching for a second capital outside Tokyo
टोक्यो से दूर अलग राजधानी बनाने की तैयारी

दशकों से भयावह भूकंपों के साये में जीने वाले देश जापान ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। जापान की सरकार ने देश की मौजूदा राजधानी टोक्यो के अलावा एक दूसरी राजधानी चुनने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जापानी संसद ने जुलाई में एक नया कानून भी पारित कर दिया है। हालांकि केस कदम का विरोध भी हो रहा है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य यह है कि किसी बड़े भूकंप की स्थिति में अगर टोक्यो तबाह हो जाए, तो देश की शासन व्यवस्था में कोई रुकावट न आए। लेकिन सवाल यह कि आखिर जापान को दूसरी राजधानी बनाने की नौबत ही क्यों आई? इसका जवाब है महाप्रलय। जी हां। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 30 सालों में टोक्यो महानगर क्षेत्र में 7 से भी ज्यादा तीव्रता की श्रेणी का एक भीषण भूकंप आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश का प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, केंद्रीय मंत्रालय और मुख्य आर्थिक संस्थान एक झटके में ठप हो सकते हैं।

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अहम बात यह है कि मौजूदा समय पूरे देश का भार टोक्यो पर है। देश की 30 प्रतिशत से अधिक आबादी अकेले इसी क्षेत्र में सिमटी हुई है। वहीं जापान की कुल GDP का लगभग पांचवां हिस्सा अकेले टोक्यो से आता है। यही नहीं देश की 50 फीसदी से ज्यादा शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां भी यहीं से आती है। साफ है कि टोक्यो देश का आर्थिक बोझ भी उठाता है। सरकार का कहना है कि दूसरी राजधानी बनाने से ना केवल देश को अधिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि टोक्यो के बाहर अन्य शहरों में भी निवेश, नौकरियां और विकास पहुंचेगा।

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बैकअप कैपिटल की रेस

कानून में किसी एक शहर का नाम तय नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्यों को इसके लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि अंतिम फैसला देश के प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। राजधानी के लिए आईची, ओसाका, फुकुओका, होक्काइडो और मियागी जैसे राज्यों का नाम सामने आया है। शर्त यह है कि चुने जाने वाले शहर में टोक्यो के साथ एक ही समय में भूकंप आने का खतरा बेहद कम होना चाहिए और वहां सरकारी और आर्थिक बुनियादी ढांचा पहले से मजबूत होना चाहिए।

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क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम?

भले ही सुरक्षा के लिहाज से यह योजना जरूरी दिख रही हो, लेकिन जापान की राजनीति में इस पर तीखी बहस जारी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिल प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की गठबंधन सरकार की सहयोगी पार्टी 'जापान इनोवेशन पार्टी' को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। ओसाका इस पार्टी का गढ़ रहा है। इसके अलावा सरकार ने अभी तक इस नई योजना की कुल लागत और इससे होने वाले आर्थिक फायदों का कोई ठोस हिसाब-किताब नहीं दिया है। इससे देश के खजाने पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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