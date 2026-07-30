जापान में आने वाला है महाप्रलय? क्यों टोक्यो से दूर अलग राजधानी बनाने की तैयारी

जापान में इन दिनों टोक्यो के अलावा दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश तेज है। आने वाले दिनों में संकट की आशंका को देखते हुए सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस कदम का विरोध भी हो रहा है। समझिए पूरा मामला।

दशकों से भयावह भूकंपों के साये में जीने वाले देश जापान ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। जापान की सरकार ने देश की मौजूदा राजधानी टोक्यो के अलावा एक दूसरी राजधानी चुनने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जापानी संसद ने जुलाई में एक नया कानून भी पारित कर दिया है। हालांकि केस कदम का विरोध भी हो रहा है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य यह है कि किसी बड़े भूकंप की स्थिति में अगर टोक्यो तबाह हो जाए, तो देश की शासन व्यवस्था में कोई रुकावट न आए। लेकिन सवाल यह कि आखिर जापान को दूसरी राजधानी बनाने की नौबत ही क्यों आई? इसका जवाब है महाप्रलय। जी हां। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 30 सालों में टोक्यो महानगर क्षेत्र में 7 से भी ज्यादा तीव्रता की श्रेणी का एक भीषण भूकंप आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश का प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, केंद्रीय मंत्रालय और मुख्य आर्थिक संस्थान एक झटके में ठप हो सकते हैं।

अहम बात यह है कि मौजूदा समय पूरे देश का भार टोक्यो पर है। देश की 30 प्रतिशत से अधिक आबादी अकेले इसी क्षेत्र में सिमटी हुई है। वहीं जापान की कुल GDP का लगभग पांचवां हिस्सा अकेले टोक्यो से आता है। यही नहीं देश की 50 फीसदी से ज्यादा शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां भी यहीं से आती है। साफ है कि टोक्यो देश का आर्थिक बोझ भी उठाता है। सरकार का कहना है कि दूसरी राजधानी बनाने से ना केवल देश को अधिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि टोक्यो के बाहर अन्य शहरों में भी निवेश, नौकरियां और विकास पहुंचेगा।

बैकअप कैपिटल की रेस कानून में किसी एक शहर का नाम तय नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्यों को इसके लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि अंतिम फैसला देश के प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। राजधानी के लिए आईची, ओसाका, फुकुओका, होक्काइडो और मियागी जैसे राज्यों का नाम सामने आया है। शर्त यह है कि चुने जाने वाले शहर में टोक्यो के साथ एक ही समय में भूकंप आने का खतरा बेहद कम होना चाहिए और वहां सरकारी और आर्थिक बुनियादी ढांचा पहले से मजबूत होना चाहिए।