जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने देने जा रहे इस्तीफा, जानें क्या है वजह

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देना की मंशा जाहिर की है। दरअसल पार्टी के अंदर ही दक्षिणपंथी विरोधी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 01:58 PM
जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जुलाई में हुए संसदीय चुनाव में भारी हार की जिम्मेदारी लेने के लिए उनकी पार्टी की ओर से बढ़ती मांग के बाद रविवार को पद छोड़ने की मंशा जाहिर की है। अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने अपनी ही पार्टी के भीतर अधिकतर दक्षिणपंथी विरोधियों की मांगों को एक महीने से अधिक समय तक नजरंदाज किया।

इशिबा का यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्व चुनाव कराने को लेकर एक निर्णय करने वाली है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह उनके खिलाफ एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव होगा।

बता दें कि ऊपरी सदन के चुनाव नतीजों ने शिगेरू इशिबा की पार्टी पर पकड़ कमजोर कर दी थी। इसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वह पद पर बने रहेंगे। दरअसल उस समय जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही थी। वहीं अमेरिका ने जापान पर टैरिफ को घटाकर 25 से 15 फीसदी करने का फैसला ले लिया।

बता दें कि बीते साल इशिबा पार्टी का चुनाव प्रदर्शन निचले सदन में अच्छा नहीं था। यह पार्टी का 15 साल का सबसे खराब प्रदर्शन था। वहीं जुलाई में ऊपरी सदन के चुनाव हुए तो एक बार फिर पार्टी को बुरे प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कहा था, अभी अमेरिका के साथ गंभीर चर्चा हो रही है। ऐसे में इस चर्चा को डिस्टर्ब करना बड़ी गलती हो सकती है।

