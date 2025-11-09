पीएम से लेकर मंत्रियों तक की सैलरी पर चलेगी 'कैंची', जापान की नई प्रधानमंत्री का ऐलान

Hindustan Hindi News
संक्षेप: जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपना पदभार संभालते ही एक ऐसा कदम उठाया है, जो दुनिया भर के नेताओं के लिए मिसाल कायम कर सकता है। उन्होंने अपनी और मंत्रिमंडल के सदस्यों की सैलरी में कटौती का प्रस्ताव संसद में लाने की घोषणा की है।

जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपना पदभार संभालते ही एक ऐसा कदम उठाया है, जो दुनिया भर के नेताओं के लिए मिसाल कायम कर सकता है। उन्होंने अपनी और मंत्रिमंडल के सदस्यों की तनख्वाह में कटौती का प्रस्ताव संसद में लाने की घोषणा की है। जापान टाइम्स की खबर के मुताबिक, इस मुद्दे पर मंगलवार को मंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श होने की संभावना है। इस प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को सांसदों के वेतन के अलावा मिलने वाले अतिरिक्त भत्तों को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।

जापान टाइम्स के अनुसार, वर्तमान में सांसदों को प्रतिमाह 1.294 मिलियन येन का वेतन मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री को अतिरिक्त 1.152 मिलियन येन और कैबिनेट मंत्रियों को 489,000 येन का भत्ता प्राप्त होता है। हालांकि, मौजूदा खर्च-कमी उपायों के तहत प्रधानमंत्री 30 प्रतिशत और मंत्री 20 प्रतिशत राशि वापस करते हैं, जिससे उनके प्रभावी भत्ते क्रमशः 390,000 येन और 110,000 येन रह जाते हैं।

इस वेतन कटौती योजना को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) का पूरा समर्थन मिला है, जो सांसदों के विशेषाधिकार घटाने की वकालत भी करता है। जेआईपी के सह-नेता फुमितके फुजिता ने ताकाइची के सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक शानदार शुरुआत है। हालांकि इस प्रस्ताव पर कुछ विरोध भी दर्ज हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के नेता युइचिरो तामाकी ने इसे 'नकारात्मक सोच का प्रतीक' करार दिया और टाइमिंग पर सवाल उठाए, खासकर जब सरकार घरेलू आय बढ़ाने पर जोर दे रही है।

बता दें कि ताकाइची वर्षों से मंत्रियों के वेतन में कमी की मांग करती रही हैं। उन्होंने अक्टूबर में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में दोहराया था कि वे कानून में बदलाव लाएंगी, ताकि कैबिनेट सदस्यों को सांसदों के वेतन से ज्यादा न मिले। जापानी सरकार अब संशोधित कानून में यह साफ करने पर विचार कर रही है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों को फिलहाल कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।

