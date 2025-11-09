जापान में शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती, तेज झटकों के बाद अब सुनामी की चेतावनी

संक्षेप: Japan News Today: जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय समयानुसार रविवार शाम को उत्तरी जापान के तटवर्ती इलाके में यह तीव्र भूकंप दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि इस भूकंप से इवाते प्रांत में इससे व्यापक तबाही हो सकती है।

जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय समयानुसार रविवार शाम को उत्तरी जापान के तटवर्ती इलाके में यह तीव्र भूकंप दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि इस भूकंप से इवाते प्रांत में व्यापक तबाही हो सकती है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 बताई गई है। यह घटना स्थानीय समय के मुताबिक शाम 5:03 बजे घटी। अभी तक भूकंप से हुए नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उधर, एजेंसी ने इवाते प्रांत के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यहां एक मीटर ऊंची सुनामी लहरें पहुंच सकती हैं।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, इवाते के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि लहरें कभी भी आ सकती हैं। इसी बीच, एनएचके ने बताया कि तट पर सुनामी की लहरें नजर आ रही हैं और लोगों से तटीय इलाकों के आसपास न घूमने की अपील की गई है। अलर्ट जारी होने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।

बता दें कि यह यह इलाका अभी भी 2011 के विनाशकारी समुद्री भूकंप से प्रभावित है, जिसकी तीव्रता 9.0 थी और जिसके परिणामस्वरूप आई सुनामी ने करीब 18500 लोगों की जान ले ली थी। इसी त्रासदी ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के तीन रिएक्टरों को पिघलने पर मजबूर कर दिया, जो जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक आपदा थी और चेरनोबिल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना साबित हुई।