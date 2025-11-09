Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Japan Husband pays flat rent for 26 years murders wife crime scene preserved
पत्नी की हत्या वाले फ्लैट को 26 साल तक रखा खाली, पति ने चुकाए 1.20 करोड़ रुपये किराया; जानें क्यों

संक्षेप: जापान से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की क्रूर हत्या के बाद 26 सालों तक उस फ्लैट का किराया चुकाता रहा, जहां वह रहती थी। केवल इस उम्मीद में कि उसे अपनी लाइफ पार्टनर की हत्या का कातिल ढूंढने में कोई सुराग मिल जाए।

Sun, 9 Nov 2025 08:28 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
जापान से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की क्रूर हत्या के बाद 26 सालों तक उस फ्लैट का किराया चुकाता रहा, जहां वह रहती थी। केवल इस उम्मीद में कि उसे अपनी लाइफ पार्टनर की हत्या का कातिल ढूंढने में कोई सुराग मिल जाए। दरअसल, 13 नवंबर 1999 को नामिको ताकाबा की निर्मम हत्या उसके ही फ्लैट में हो गई थी। हमलावर ने उसकी गर्दन पर कई बार चाकू से वार किए। दूसरी ओर उसका छोटा बेटा बगल में बिना किसी खरोंच के लेटा रहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने 1 लाख अधिकारियों को तैनात किया और 5 हजार से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, फिर भी हत्यारे का सुराग नहीं लगा।

घटना के बाद सातोरू ताकाबा ने अपराध स्थल को जस का तस छोड़ दिया। इस दौरान उसने खून के निशान साफ करने या कोई सामान हटाने से साफ इनकार कर दिया। वह खुद और उसका बेटा कहीं और रहने लगे। सातोरू ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन इस रहस्य को सुलझाने में लगा दिया। 26 सालों में उसने फ्लैट का किराया चुकाने के लिए 2.2 करोड़ येन (लगभग 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा) खर्च किया। इस दौरान उसने मामले को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए पर्चे बांटे और मीडिया को इंटरव्यू दिए।

हत्यारन निकली पुरानी दोस्त

हत्या के 26 साल बाद अक्टूबर 2025 में आखिरकार हत्यारन पकड़ी गई। उसका नाम कुमिको यासुफुकु है, जो सातोरू की पुरानी स्कूल फेलो थी। कुमिको को सातोरू पर पुराना क्रश था, वह वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट और लेटर भेज चुकी थी, लेकिन सातोरू ने साफ मना कर दिया था। 30 अक्टूबर 2025 को कुमिको ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अपराध स्थल पर मिले खून के डीएनए सैंपल से उसका मैच हो गया।

हत्यारन कुमिको का कबूलनामा

सरेंडर के बाद कुमिको ने पुलिस को बताया कि पिछले दो दशकों से मैं रोज चिंता में डूबी रहती थी। इस केस से जुड़ी कोई खबर देखने की हिम्मत ही नहीं जुट पाती। हर 13 नवंबर को मैं बेहद उदास और बेचैन महसूस करती। उसने आगे कहा कि मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इससे मेरे परिवार पर बोझ पड़ता। लेकिन जब अगस्त में पुलिस ने मुझसे संपर्क किया, तो मैं तैयार हो गई। मैं नामिको से दिल से माफी मांगना चाहती हूं।

दूसरी तरफ, सातोरू ताकाबा हत्यारन की पहचान जानकर सदमे में आ गया। उसने कहा कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह वही व्यक्ति होगी... वह तो सालों से मेरे किराए के फ्लैट के आसपास ही रहती रही है। इसलिए इतने सालों तक किराया चुकाना बिल्कुल सही साबित हुआ। यह हैरान करने वाली बात है कि हत्यारा कोई ऐसा शख्स हो जिसे मैं अच्छे से जानता हूं। नामिको के लिए मुझे बहुत दुख है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
