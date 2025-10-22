साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला PM, क्या है ग्लास क्लिफ इफेक्ट, जिसकी चर्चा

संक्षेप: Japan PM Sanae Takaichi: अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में ताकाइची से पूछा गया कि उन्होंने मंत्रिमंडल में केवल दो महिलाओं को ही क्यों स्थान दिया, जबकि रिकॉर्ड संख्या की अपेक्षाएं थीं। उन्होंने उत्तर दिया कि जैसा मैंने प्रारंभ से कहा, मैं अवसर समानता में विश्वास रखती हूं। सभी की भागीदारी चाहती हूं।

साने ताकाइची (Sanae Takaichi) ने 21 अक्टूबर 2025 को जापान की संसद में हुए मतदान के जरिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। यह एक ऐतिहासिक पल है, खासकर जापान जैसे देश के लिए, जहां लिंग समानता के सूचकांक में विकसित देशों में सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद किसी महिला का शीर्ष नेतृत्व पद हासिल करना बेहद असामान्य है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह 'ग्लास क्लिफ इफेक्ट' (Glass Cliff Effect) का नतीजा है। यानी संकट के दौर में महिलाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपना, जहां असफलता का खतरा कहीं ज्यादा होता है। या फिर जापानी राजनीति में एक नई क्रांति की शुरुआत? महिला प्रोफेसर ने ताकाइची को इसका उदाहरण बताया है कि संकट के वक्त महिला को नेतृत्व सौंप दिया जाता है, ऐसे में उनके सफल होने की गुंजाइश बहुत कम होती है।

दरअसल, 1993 में जब सेइको नोडा को जापान की संसद के निचले सदन में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की ओर से चुना गया, तो वे पहली महिला सांसद बनीं। लेकिन वहां महिलाओं के लिए अलग शौचालय न होने पर उन्हें गहरा आघात लगा। नई सांसद को पुरुषों के शौचालय का ही उपयोग करना पड़ा, जहां महज एक छोटा सा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित था। इस शुरुआती घटना ने उनके राजनीतिक करियर की नींव मजबूत की। उन्होंने अपनी पुरुष-बहुल पार्टी को महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और जापानी महिलाओं की व्यापक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। तीन दशक बाद, संसद की सुविधाएं तो सुधर गई हैं, मगर अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति अभी भी असमान बनी हुई है।

वैश्विक लैंगिक समानता रैंकिंग में निचले पायदान पर जापान जापान वैश्विक लैंगिक समानता रैंकिंग में निचले पायदान पर अटका हुआ है, विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक सहभागिता जैसे पैमानों में इसका प्रदर्शन निराश करने वाला रहा है। शक्तिशाली निचले सदन में केवल लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं ही सांसद हैं। इस सप्ताह तक किसी महिला ने वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला, और बैंक ऑफ जापान का कभी कोई महिला गवर्नर नहीं बना। राजनीति कवर करने वाले जापानी मीडिया के अधिकांश पत्रकार भी पुरुष ही हैं। ऐसी स्थिति में साने ताकाइची का जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना (नोडा के संसद प्रवेश के 32 वर्ष बाद) एक ऐतिहासिक, लेकिन अपवादस्वरूप सफलता की ओर इशारा कर रहा है। सूट पहनकर पुरुष सहकर्मियों के बीच उनका झुकाव दर्शाता है कि वे महिलाओं की उन्नति का प्रतीक कम, बल्कि अपवाद अधिक हैं। इस राजनीतिक बाधा-भंग मील के पत्थर के अलावा, 64 वर्षीय ताकाइची के महिला मुद्दों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के इरादे के स्पष्ट संकेत कम ही नजर आते हैं।

न्यूज एंकर से पीएम पद तक सफर मैनिची अखबार की पूर्व राजनीतिक संवाददाता चियाको सातो की पुस्तक 'वॉल ऑफ मिडल-एज्ड मेन' के अनुसार, एलडीपी नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद की दौड़ में लैंगिक मुद्दों का उल्लेख नगण्य था। ताकाइची के चयन में महिला होना कोई प्रमुख कारक नहीं रहा। 1961 में नारा की प्राचीन राजधानी के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी ताकाइची ने माता-पिता के पारंपरिक दृष्टिकोण (जूनियर कॉलेज, स्थायी नौकरी और शीघ्र विवाह) को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने अंशकालिक कार्य करते हुए चार वर्षीय वाणिज्य डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय में वे हेवी मेटल बैंड की ड्रमर बनीं और मोटरबाइक का शौक लगा।

उन्होंने विश्वविद्यालय प्राध्यापक के रूप में सेवा की, साथ ही कुछ समय तक न्यूज एंकर और राजनीतिक विश्लेषक रहीं। 1993 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहला चुनाव जीतने के बाद वे एलडीपी में शामिल हुईं। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को अपनी प्रेरणा मानने वाली ताकाइची ने रक्षा एवं सुरक्षा पर केंद्रित कई किताबें लिखी हैं। 'मेरे दौर में, युवा और महिला होना एक कमजोरी थी,' उन्होंने दो वर्ष पूर्व अपने यूट्यूब चैनल पर महिला उद्यमियों से कहा था। उन्होंने कहा कि गंभीरता से न लिए जाने की समस्या का कोई सरल समाधान नहीं। आपको अपने कार्य से सिद्ध करना ही पड़ता है। मैं खुद को हमेशा कहती रही- महिला होना बहाना न बनाओ, लेकिन अपनी पहचान भी न खोना।

शासन में उतार-चढ़ाव के संकेत क्योटो के दोशीशा विश्वविद्यालय के राजनीति प्रोफेसर गिल स्टील (जो महिला मतदाता पसंद पर पुस्तक लिख रहे हैं) के अनुसार, सरकार गठन की प्रारंभिक रेखा तक पहुंचने के लिए ताकाइची की कठिन सौदेबाजी उनके शासन में उतार-चढ़ाव का संकेत देती है, जैसा महिला नेताओं के साथ प्रायः होता है। उन्होंने इसे 'ग्लास क्लिफ प्रभाव' का उदाहरण माना, जहां संकट के समय महिलाओं को नेतृत्व सौंपा जाता है, जिससे सफलता की आशा कम हो जाती है।

उनकी नियुक्ति दक्षिणपंथी झुकाव को उजागर करती है (राष्ट्रीय रक्षा, कठोर आव्रजन नियंत्रण और विदेशी निवेश पर सख्ती), क्योंकि एलडीपी युवा, मुख्यतः पुरुष मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने पिछले चुनाव में दक्षिणपंथी दलों का समर्थन किया। कट्टर रूढ़िवादी ताकाइची के विचार रक्षा एवं सामाजिक नीतियों में पुरुषों से मेल खाते हैं; थैचर की भांति, वे प्रगतिशील नारीवाद से दूर हैं। इस महीने की शुरुआत में 'कार्य-जीवन संतुलन को अनदेखा' और 'काम, काम, काम' की उनकी प्रतिज्ञा को उस देश में आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां परिवार लंबे कार्यालय समय और बाल-सेवा के बीच संघर्षरत हैं।

मंत्रिमंडल में केवल दो महिलाएं वे समलैंगिक विवाह को मान्यता देने या पति-पत्नी को अलग उपनाम रखने का विरोध करती हैं, दावा करते हुए कि इससे पारिवारिक एकजुटता प्रभावित होगी। पार्टी नेता बनते ही, एलडीपी का उदार गठबंधन साथी कोमेइतो ने नीतिगत मतभेदों का हवाला देकर गठबंधन समाप्त कर दिया। ताकाइची ने एक सामाजिक रूढ़िवादी पार्टी के साथ नई साझेदारी की, जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता नहीं देती। अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में ताकाइची से पूछा गया कि उन्होंने मंत्रिमंडल में केवल दो महिलाओं को ही क्यों स्थान दिया, जबकि रिकॉर्ड संख्या की अपेक्षाएं थीं। उन्होंने उत्तर दिया कि जैसा मैंने प्रारंभ से कहा, मैं अवसर समानता में विश्वास रखती हूं। सभी की भागीदारी चाहती हूं। सभी पीढ़ियां अपनी पूर्ण क्षमता से जुड़ें। इसी सिद्धांत पर मंत्रिमंडल का गठन किया।