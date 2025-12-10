Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Japan facing threat of massive earthquake and severe disaster warning issued for next seven days
जापान पर मंडरा रहा मेगा भूकंप का खतरा, अगले 7 दिन भारी तबाही का अलर्ट

जापान पर मंडरा रहा मेगा भूकंप का खतरा, अगले 7 दिन भारी तबाही का अलर्ट

संक्षेप:

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने मंगलवार तड़के एक असाधारण विशेष चेतावनी जारी की। यह इस तरह की केवल दूसरी चेतावनी है। इसमें कहा गया है कि अगले एक सप्ताह तक उसी क्षेत्र में समान या उससे अधिक तीव्रता का एक और भूकंप आने की संभावना है।

Dec 10, 2025 05:00 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

जापान के उत्तरी हिस्से में सोमवार देर रात आए 7.5 तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आओमोरी प्रांत के तट से दूर समुद्र में आए इस शक्तिशाली झटके से अब तक 51 लोग घायल हो चुके हैं, दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 70 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी लहरें भी उठीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने मंगलवार तड़के देश में केवल दूसरी बार 'मेगा थ्रस्ट भूकंप सावधानी चेतावनी' जारी कर दी है। इसका मतलब है कि अगले एक सप्ताह में इसी क्षेत्र में 7.5 या उससे भी अधिक तीव्रता का एक और विनाशकारी भूकंप आ सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने मंगलवार तड़के एक असाधारण विशेष चेतावनी जारी की। यह इस तरह की केवल दूसरी चेतावनी है। इसमें कहा गया है कि अगले एक सप्ताह तक उसी क्षेत्र में समान या उससे अधिक तीव्रता का एक और भूकंप आने की संभावना है। एजेंसी ने कहा कि इस भूकंप के कारण सामान्य समय की तुलना में बड़े भूकंप की संभावना काफी बढ़ गई है। उसने चेतावनी दी कि ऐसा भूकंप क्षेत्र में भयंकर सुनामी या अत्यधिक तेज कंपन पैदा कर सकता है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अगले सात दिनों में ऐसा होने की संभावना लगभग 1% है। यह चेतावनी सैनरिकु तट और होक्काइडो के कुछ हिस्सों पर लागू होती है, जो दोनों प्रशांत महासागर की ओर हैं।

2024 में पहली बार इस तरह की चेतावनी जारी की गई

जापान ने पहली बार अगस्त 2024 में नानकाई ट्रफ क्षेत्र के लिए ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। नानकाई ट्रफ 800 किलोमीटर लंबी समुद्री खाई है जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। सरकारी अनुमान में बताया गया कि नानकाई में आने वाले विशाल भूकंप और सुनामी से 298000 लोगों की जान जा सकती है और 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। पिछले साल जारी चेतावनी एक सप्ताह बाद वापस ले ली गई थी। हालांकि अलर्ट जारी होने के बाद लोगों में घबराहट फैल गई थी, अत्यधिक खरीदारी हुई थी और कई यात्राएं रद्द कर दी गई थीं।

क्या कह रहे एक्सपर्ट?

भूवैज्ञानिक काइल ब्रैडली और जूडिथ ए हबर्ड ने कहा कि बड़े भूकंपों की श्रृंखला कभी-कभी होती जरूर है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। उन्होंने लिखा कि यह बताना नामुमकिन है कि एक शक्तिशाली भूकंप के बाद उतना ही या उससे भी बड़ा भूकंप आएगा या नहीं। इसके बजाय हमें ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो दिखाते हैं कि बहुत कम मामलों में ही किसी बड़े भूकंप के तुरंत बाद उससे भी बड़ा भूकंप आता है। ऐसा होता तो है, पर बहुत कम बार।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।