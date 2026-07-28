जापान भूकंप: मॉल में हुआ जोरदार धमाका, एक की मौत, कई लोग फंसे

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, भूकंप शाम 4:27 बजे दर्ज किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 थी। हालांकि, यह जापानी शिंडो स्केल पर उच्चतम स्तर '7' तक पहुंच गया।

जापान के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र कुमामोटो (क्यूशू द्वीप) में मंगलवार शाम को आए 7.1 तीव्रता के भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं, कई जगहों पर आग लग गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। काशिमा कस्बे में स्थित एक बड़े शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल ढहने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दक्षिण-पश्चिमी जापान में एक घर गिरने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, भूकंप शाम 4:27 बजे दर्ज किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 थी। हालांकि, यह जापानी शिंडो स्केल पर उच्चतम स्तर '7' तक पहुंच गया।

शॉपिंग मॉल और फैक्ट्रियों में भारी तबाही भूकंप के कारण काशिमा स्थित एक शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल ढह गई।

सार्वजनिक प्रसारक NHK के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने बताया कि मॉल के 20 से 30 कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

'जापान पेपर इंडस्ट्रीज' की एक फैक्ट्री की चिमनी का ऊपरी हिस्सा गिरने से कई अन्य कर्मचारी भी लापता बताए जा रहे हैं।

क्योटो न्यूज के मुताबिक, एक घर ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है।

अस्पतालों में आपात स्थिति और सेना की तैनाती भूकंप के बाद क्षेत्र के अस्पतालों में घायलों का तांता लगा हुआ है।

दो प्रमुख अस्पतालों ने बताया कि उनके यहां 50 से अधिक गंभीर घायल पहुंचे हैं, जिन्हें झुलसने और हड्डियां टूटने की चोटें आई हैं। कई अस्पतालों में पानी के रिसाव और बिजली ठप होने की खबरें हैं।

प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और रक्षा मंत्रालय ने राहत व बचाव कार्य के लिए 3,600 सैन्य कर्मियों और 20 विमानों को प्रभावित इलाकों में रवाना किया है।

परिवहन और बिजली सेवा ठप कुमामोटो क्षेत्र में लगभग 45,000 घरों की बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई है।

हाई-स्पीड शिनकानसेन (बुलेट ट्रेन) सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कुमामोटो एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करने के बाद शाम को दोबारा खोला गया।

JMA ने शुरुआत में 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की थी, जिसे शाम 6:10 बजे वापस ले लिया गया।